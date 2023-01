Nhóm nữ quyền lực bị chê

Sản phẩm trở lại của nhóm nhạc GOT The Beat, do SM Entertainment quản lý, trở thành tâm điểm bàn luận. Khán giả nhận định bài hát có giai điệu khó nghe và ca từ sáo rỗng.

GOT The Beat một lần nữa vướng tranh cãi với ca khúc Stamp On It. Ảnh: SM Entertainment.

Sau khi mini album Stamp On It của nhóm nhạc nữ GOT The Beat phát hành ngày 16/1, ca khúc chủ đề cùng tên đã khiến người hâm mộ Kpop tranh luận.

Theo Xports News, Stamp On It được nhà sản xuất Yoo Young Jin viết lời và có sự tham gia của nhóm nhảy La Chica cùng các biên đạo nổi tiếng thế giới như Kiel Tutin, Kyle Hanagami, ReiNa. Ca khúc thuộc thể loại R&B hip-hop dance, kết hợp với nhịp bass mạnh mẽ, nói về nỗ lực trở thành người chiến thắng trong các cuộc cạnh tranh khốc liệt của các cô gái.

Nói về sản phẩm này, tờ Insight cho rằng người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối khi một vài thành viên như Taeyeon (SNSD) và Wendy (Red Velvet) chưa phát huy được thế mạnh. Ngoài ra, một số người nhận định Stamp On It có giai điệu khó nghe và ca từ sáo rỗng, ví dụ “Bắt chước nụ cười nham hiểm của Mona Lisa”, “Nếu bạn không đủ mạnh mẽ, đừng tham gia cuộc chơi này”, “Đá cánh cửa và bạn lại bịp bợm rồi”...

Stamp On It bị phản ánh có ca từ vô nghĩa, giai điệu khó nghe. Ảnh: SM Entertainment.

Trước đó, ca khúc ra mắt Step Back của nhóm vướng tranh cãi tương tự. Phần lớn khán giả cho rằng lời bài hát được viết cẩu thả, phản ánh sai khái niệm nữ quyền khi miêu tả việc những cô gái hạ bệ lẫn nhau, tranh giành một người đàn ông. “Cô nghĩ mình là ai mà dám qua mặt tôi? Tốt hơn là cô nên ngậm miệng lại và lùi ra đi”, “Chắc cô tán tỉnh, gạ gẫm anh ấy nhiều lắm”, “Lùi lại và biến khỏi mắt tôi, đồ ngớ ngẩn”... là một số lyrics gây phản ứng.

Những khán giả khác cảm thấy âm nhạc của SM không phù hợp với thị hiếu chung của khán giả hiện nay. "Nhạc của SM càng ngày càng khó nghe", "SM đang mất chất rồi", "Công ty này chỉ quan tâm đến danh tiếng mà quên mất ca sĩ của mình sao?"... là những bình luận từ công chúng.

GOT The Beat là nhóm nhạc dự án của công ty quản lý SM Entertainment, gồm 7 thành viên Taeyeon, Hyoyeon (SNSD), Seulgi, Wendy (Red Velvet), Winter, Karina (aespa) và nữ ca sĩ BoA. Theo SM Entertainment, GOT The Beat theo đuổi phong cách girl crush.

Khi thông tin về dự án này được tiết lộ, người hâm mộ đặt kỳ vọng vì nhóm quy tụ những thành viên chủ chốt của các nhóm nhạc nữ đình đám nhà SM. Tuy nhiên, chất lượng của hai sản phẩm Step Back và Stamp On It lại không được như mong đợi.