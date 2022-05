Nhóm nhạc vươn lên từ bờ vực tan rã

Vào cuối năm 2014, fancam thành viên Hani biểu diễn ca khúc Up & Down bất ngờ được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Tính đến hiện tại, video có hơn 36 triệu lượt xem. Giống với Brave Girls, độ nổi tiếng của Up & Down giúp EXID được mời biểu diễn trên các chương trình âm nhạc Hàn Quốc thêm lần nữa. Các ca khúc tiếp theo nhóm phát hành cũng gặt hái thành công về mặt thương mại.