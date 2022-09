Nhóm nhạc Việt bị chỉ trích đạo nhái BlackPink

Hình ảnh của Bảo Uyên nhóm DREAMeR gây tranh cãi vì giống hệt Lisa BlackPink. Người hâm mộ đang kêu gọi nhau gửi đơn kiến nghị tới YG Entertainment.

Việc Bảo Uyên - thành viên nhóm DREAMeR trực thuộc DREAMeR Entertainment - có tạo hình, trang phục giống hệt Lisa BlackPink trong hình ảnh mới đang gây tranh cãi. Không chỉ fan Việt, cộng đồng người hâm mộ quốc tế của BlackPink cũng đang bức xúc trước sự việc trên.

Trong hình ảnh phát hành ngày 14/9, Bảo Uyên có trang phục, kiểu tóc, phụ kiện và cách tạo dáng giống hệt Lisa ở ảnh teaser Pink Venom. Thậm chí, hai hình ảnh đều sử dụng hiệu ứng kính vỡ.

Teaser ảnh hé lộ lịch trình trở lại của DREAMeR được phát hành trước đó cũng bị chỉ trích đạo nhái BlackPink khi sử dụng phông chữ đen hồng. Đây là hai màu sắc đặc trưng của nhóm nhạc Hàn Quốc.

Hình ảnh khiến Bảo Uyên bị chỉ trích đạo nhái Lisa.

Trước đó, một thành viên khác của DREAMeR cũng nhiều lần bị chỉ trích đạo nhái thành viên Rosé của BlackPink từ trang phục tới cách tạo dáng.

Khán giả đang bức xúc cho rằng DREAMeR cố tình tạo chiêu trò để gây chú ý. “Các bạn cũng tài năng, hát hay và có khả năng tự phát triển, tại sao phải đạo nhái để mất hết uy tín. Các fan sẽ nghĩ gì về các bạn? Tại sao phải tạo nên làn sóng phẫn nộ để gây chú ý? Các bạn đâu tệ đến nỗi phải làm vậy. Vì lợi nhuận trước mắt mà đánh mất giá trị của bản thân, cả công ty và nghệ sĩ đều quá tệ hại”, một khán giả Việt bày tỏ.

Người hâm mộ quốc tế cũng đang bức xúc trước sự đạo nhái của DREAMeR. Họ bình luận: “Rõ ràng một nhóm nhạc có tên DREAMeR ở Việt Nam đang đạo nhạc BlackPink, Lisa và thậm chí cả Rosé. Tôi nghĩ chúng ta nên gửi email cho YG Entertainment về vấn đề này”. Bài viết trên nhận được gần 15.000 lượt thích sau ít giờ đăng tải.

DREAMeR ban đầu gồm 3 thành viên Phí Phương Anh, MiiNA và RIN9. Họ ra mắt với MV Buồn không thể buông và Pháo hoa. Bảo Uyên là thành viên mới kết nạp của nhóm.

Buồn không thể buông ra mắt tháng 3 cũng vướng tranh cãi đạo nhái. Bài hát khiến khán giả liên tưởng tới nhiều sản phẩm Kpop đình đám như On Rainy Days (BEAST), Happen (Heize), Sick Enough To Die (MC Mong)... Tuy nhiên, tác giả bài hát là RIN9 phủ nhận việc đạo nhạc. Anh cho biết việc các ca khúc có nét tương đồng là do dùng vòng hòa thanh giống nhau.