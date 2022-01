Nhóm nhạc nữ quyền lực của SM

GOT the beat quy tụ nhiều nữ ca sĩ nổi tiếng tại Kpop như BoA, Tae Yeon, Hyo Yeon... Giá trị tài sản ròng của thành viên trong nhóm lên tới 25 triệu USD.

Ngày 1/1, GOT the beat - nhóm nhạc nữ mới nhất của SM Entertainment - chính thức ra mắt cùng ca khúc Step Back. Đặc biệt, 7 thành viên của nhóm - nữ ca sĩ solo BoA, Tae Yeon và Hyo Yeon (SNSD), Wendy và Seul Gi (Red Velvet), Winter và Karina (aespa) - đều là những gương mặt không còn xa lạ với công chúng

GOT the beat là một trong những nhóm nhạc đặc biệt nhất tại Kpop. Ảnh: SM Entertainment.

GOT the beat là nhóm nhỏ đầu tiên được giới thiệu trong chuỗi dự án Girls On Top của SM Entertainment. Thông qua Girls On Top, nghệ sĩ nữ trực thuộc SM sẽ có cơ hội kết hợp cùng nhau để tạo thành nhóm nhỏ không cố định thành viên, mỗi nhóm mang hình ảnh, phong cách và màu sắc âm nhạc khác nhau. GOT the beat đã có màn trình diễn đầu tiên tại concert SMTOWN LIVE 2022: SMCU EXPRESS@KWANGYA.

Có thể nói, GOT the beat là một trong số nhóm nhạc "đặc biệt và quyền lực nhất Kpop", với các thành viên thường được công chúng đánh giá như "thần tượng chủ chốt" của SM Entertainment. Qua loạt thành tích ấn tượng họ từng gặt hái, không khó hiểu khi hầu hết nữ ca sĩ góp mặt trong GOT the beat sở hữu khối tài sản ấn tượng.

Ngôi sao tiên phong của Hàn lưu

Với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm hoạt động trong ngành giải trí, nữ ca sĩ BoA được giới truyền thông mệnh danh là "nữ hoàng của Kpop". Đặc biệt, danh xưng này không chỉ gói gọn trong phạm vi Hàn Quốc mà còn lan rộng tới Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore. Năm 2000, BoA chính thức ra mắt khi mới tròn 14 tuổi. Điều này khiến nữ ca sĩ trở thành một trong những thần tượng Kpop bé tuổi nhất tại thời điểm ấy.

Tính tới hiện tại, ngôi sao 35 tuổi đã phát hành tổng cộng 20 album phòng thu, trong đó có 10 album tiếng Hàn, 9 album tiếng Nhật và 1 album tiếng Anh. Bên cạnh hoạt động âm nhạc, BoA thường xuyên xuất hiện trên các chương trình truyền hình thực tế như Kpop Star, The Voice Of Korea 2020, Produce 101 mùa 2, cũng như tham gia diễn xuất trong nhiều tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình như Big Match và My Wife’s Having An Affair This Week. Ngoài ra, vào năm 2013, BoA đảm nhiệm vai chính Aya trong bộ phim chủ đề khiêu vũ Make Your Move 3D do Hollywood sản xuất.

BoA nằm trong số 5 nữ ca sĩ giàu có nhất Kpop. Ảnh: Vogue, L'Officiel.

Sau hơn 20 năm tích cực hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau, hiện nữ ca sĩ tích lũy được khối tài sản ròng có giá trị lên tới 25 triệu USD . Theo SCMP, BoA nằm trong danh sách 5 thần tượng nữ Kpop giàu có nhất giới giải trí Hàn Quốc.

Thành viên nhóm nhạc huyền thoại SNSD

Tae Yeon là một trong những ca sĩ nữ nổi bật nhất tại Hàn Quốc, không chỉ dưới vai trò trưởng nhóm kiêm giọng ca chính của nhóm nhạc SNSD, mà còn với tư cách nghệ sĩ solo. Mỗi ca khúc của Tae Yeon có mức thù lao trị giá ít nhất 900.000 USD , theo báo cáo từ KpopStarz.

Kênh đăng tải video cá nhân của Tae Yeon hiện có hơn 1,28 triệu người đăng ký. Trung bình, mỗi video trên tài khoản của cô thu hút hơn 1 triệu lượt xem, giúp nữ ca sĩ kiếm hàng triệu USD mỗi năm chỉ thông qua nền tảng mạng xã hội này. Ngoài ra, danh tiếng của Tae Yeon cũng đem lại cho cô cơ hội ký kết hợp đồng quảng cáo với loạt thương hiệu nổi tiếng trong nước, từ nhãn hiệu mỹ phẩm tới nhãn hàng xe hơi.

Tae Yeon luôn nằm trong danh sách nữ ca sĩ có kỹ thuật thanh nhạc được đánh giá cao. Với chất giọng ấn tượng, giàu cảm xúc, cô nhận lời mời hát ca khúc chủ đề cho không ít dự án phim điện ảnh và phim truyền hình ăn khách. Một số bài hát nhạc phim nổi bật của nữ ca sĩ gồm All About You, Closer, All With You, I Love You...

Năm 2021, giới truyền thông đưa tin tổng giá trị tài sản ròng của Tae Yeon rơi vào khoảng 8 triệu USD . Tuy nhiên, báo cáo từ Seoul Space tiết lộ hiện con số này đã tăng lên mức 15- 18 triệu USD .

Bên cạnh hoạt động chính của SNSD, Tae Yeon và Hyo Yeon cũng gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp cá nhân. Ảnh: Vogue, Vivi.

Trước khi ra mắt dưới tư cách nhảy chính và rap chính của SNSD, Hyo Yeon đã bắt đầu tạo nên dấu ấn riêng tại giới giải trí khi cô làm việc cùng nhiều biên đạo và nghệ sĩ quốc tế khác nhau, bao gồm cả Michael Jackson. Cô cũng từng là vũ công dự bị của nữ ca sĩ BoA, theo Kpopping. Hiện Hyo Yeon đang tích cực hoạt động trong lĩnh vực DJ. Seoul Space cho biết tổng giá trị tài sản ròng của nữ ca sĩ ước tính khoảng 5 triệu USD .

Thần tượng nữ đình đám

Năm 2014, Wendy được giới thiệu tới công chúng dưới vai trò hát chính của nhóm nhạc nữ Red Velvet. Cô có cơ hội hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế, bao gồm Kangta, Eric Nam, Ricky Martin. Vào tháng 4/2021, nữ ca sĩ chính thức ra mắt với tư cách ca sĩ solo cùng ca khúc Like Water.

Hiện Red Velvet là một trong những nhóm nhạc thành công nhất tại ngành công nghiệp Kpop. Nhờ sức ảnh hưởng của mình, nhóm đã trở thành gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng. Thành công của Red Velvet giúp Wendy tích lũy khối tài sản ròng có tổng giá trị khoảng 4 triệu USD .

Seul Gi và Wendy có nhiều cơ hội hợp tác cùng các nghệ sĩ khác. Ảnh: Marie Claire, Esquire, Nylon.

Một nữ ca sĩ khác của Red Velvet, Seul Gi, cũng tham gia vào nhiều dự án hợp tác với các nghệ sĩ, bao gồm một số tác phẩm kết hợp có sự góp mặt của thành viên Wendy. Seul Gi đồng thời xuất hiện trên một số chương trình thực tế như Law Of The Jungle, Secret Unnie và Cool Kids.

Nữ ca sĩ 27 tuổi thường xuyên hợp tác cùng các nhãn hiệu thời trang và làm đẹp quốc tế. Cô là nữ đại sứ thương hiệu đầu tiên của Converse Korea. Tổng giá trị tài sản ròng của nữ ca sĩ nằm trong khoảng 4 triệu USD .

Ngôi sao xu hướng thế hệ mới

Winter là thành viên đầu tiên của aespa được giới thiệu tới công chúng. Cô đảm nhiệm vai trò hát dẫn và nhảy dẫn trong nhóm. Dù mới chỉ ra mắt vào cuối năm 2020, nhóm nhạc nữ tân binh đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng toàn cầu qua các ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc như Savage, Next Level và Black Mamba.

Thành công của aespa khiến nhóm trở thành gương mặt được săn đón của nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng. K Mag cho biết Winter có khối tài sản ròng rơi vào khoảng 1,2 triệu USD .

Winter và Karina hiện là ngôi sao xu hướng nổi bật của Kpop. Ảnh: Dazed.

Karina thường được người hâm mộ ca ngợi như một trong những thần tượng nữ thế hệ 4 có ngoại hình nổi bật nhất. Là ngôi sao xu hướng, nữ ca sĩ thường xuyên trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn thảo luận trực tuyến.