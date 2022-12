Nhóm nhạc nam hát giữa trời mưa to

Trong đêm diễn tại Indonesia, các thành viên Seventeen biểu diễn hết mình dù trời mưa to và sân khấu trơn trượt.

Tờ Insight đưa tin nhóm nhạc Seventeen tổ chức đêm diễn Seventeen World Tour Be The Sun tại thành phố Jakarta (Indonesia) ngày 28/12. Dù trời mưa nặng hạt, sân khấu trơn trượt và tầm nhìn bị hạn chế, các thành viên vẫn trình diễn hết mình.

Nguồn tin cho biết nhóm phải biểu diễn trong tình trạng sân khấu ngập nước. Các thần tượng cũng ướt sũng người nhưng họ không hề dừng lại, thậm chí còn biểu diễn cuồng nhiệt hơn. Người hâm mộ cũng làm nóng bầu không khí bằng cách hát theo và cổ vũ nhiệt tình. Bên cạnh đó, thành viên Mingyu gây chú ý khi mặc áo lưới quyến rũ, khoe thân hình vạm vỡ.

Seventeen biểu diễn bất chấp trời mưa to. Ảnh: Insight.

Chuyến lưu diễn Seventeen World Tour Be The Sun của Seventeen khởi động từ tháng 6/2022 tại Seoul (Hàn Quốc), sau đó diễn ra tại các thành phố Houston, Fort Worth, Chicago của Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới. Theo Pledis Entertainment - công ty quản lý của Seventeen - thành viên The8 không thể tham dự đêm diễn tại Jakarta do bị cúm.

Seventeen là nhóm nhạc nam của Pledis Entertainment - công ty con của HYBE. Nhóm bao gồm 13 thành viên: S.Coups, Jeonghan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonwoo, Woozi, DK, Mingyu, The8, Seungkwan, Vernon và Dino. Không có thành tích nhạc số nổi bật nhưng Seventeen luôn đạt doanh thu khủng nhờ lượng album bán ra lớn.

Seventeen được coi là nhóm nhạc thần tượng "tự sản xuất” bởi các thành viên tích cực tham gia sáng tác, biên đạo và thể hiện nhiều khía cạnh trong âm nhạc, biểu diễn.