Nhóm nhạc hồi sinh từ tro tàn

Theo Naver, chặng đường hoạt động 10 năm của NU’EST trắc trở nhưng để lại dấu ấn về sự đột phá ở Kpop.

Theo Koreaboo, ra mắt vào năm 2012, 5 thành viên nhóm NU’EST có khởi đầu suôn sẻ với màn debut ấn tượng. Tưởng chừng sự nghiệp tiếp tục đi lên, nhóm nhạc nhà Pledis vẫn không thể tỏa sáng sau nhiều năm. Phải đến Produce 101 (2017), NU’EST mới dần lấy lại vị thế ban đầu.

Sau thời gian im hơi lặng tiếng, ngày 28/2, công ty chủ quản Pledis thông báo nhóm chính thức tan rã với album cuối cùng được phát hành vào giữa tháng 3.

Đối thủ của EXO

Tờ Korea Times chia sẻ, nhóm nhạc nam nhà Pledis ra mắt vào thời kỳ Kpop chứng kiến sự ra đời của nhiều nhân tố nổi trội như EXO, BTOB... Tuy vậy, NU'EST vẫn gây chú ý như nhờ phong cách âm nhạc mới lạ, vũ đạo bắt mắt và nội dung chủ đề bạo lực học đường khá mới mẻ ở Kpop. Sản phẩm debut của nhóm trở thành MV ra mắt có nhiều lượt xem nhất khi đó.

Thừa thắng xông lên, NU’EST phát hành mini-album đầu tiên Action, xếp vị trí thứ 4 trên BXH Gaon. Một năm sau, nhóm trở lại với mini-album thứ 2 – Hello. Ở lần comeback này, 5 thành viên mang đến hình ảnh trưởng thành với bản ballad sâu lắng về tình yêu. MV ca khúc chủ đề nói về sự tổn thương của 5 chàng trai khi cùng đem lòng yêu một cô gái.

Trang Soompi cho biết NU’EST từng được đánh giá lấn át “gà cưng” nhà SM. Ảnh: Naver.

Nhờ mức độ phủ sóng rộng rãi, nhóm còn được lựa chọn trở thành đại sứ cho Hiệp hội Hướng đạo Hàn Quốc. Tuy nhiên, trang Naver đánh giá dù có sự thay đổi về hình ảnh cũng như thể loại âm nhạc, những sản phẩm sau này của nhóm vẫn không thể vượt qua cái bóng quá lớn của FACE.

Họat động chật vật

Trang Allkpop viết: “Kể từ khi nhóm bắt đầu chuyển hướng hoạt động sang thị trường quốc tế, sự nghiệp của NU’EST xuống dốc không phanh”. Cụ thể, tháng 10/2013, Pledis tuyên bố hợp tác với công ty giải trí ở Trung Quốc – Yuehua Entertainment và bổ sung thành viên Jason để thúc đẩy hoạt động tại thị trường Đại lục.

Khi đó, NU’EST đã tung ra phiên bản tiếng Trung các ca khúc cũ của nhóm, song không đạt hiệu quả như mong đợi. Chỉ một năm sau, hợp đồng của Pledis và Yuehua bị hủy bỏ. Theo đó, Jason rời nhóm và NU’EST quay trở lại hoạt động với 5 thành viên.

Thất bại ở Trung Quốc, "gà nhà" Pledis chuyển hướng sang thị trường Nhật Bản. Với các ca khúc như Shalala Ring, NA.NA.NA... dù thu hút lượng fan nhất định, nhóm vẫn chưa thật sự được chú ý tại xứ sở hoa anh đào.

Tờ Korea Times nhận định công ty đã quá tự tin khi đưa một nhóm nhạc chỉ mới ra mắt và chưa có vị trí vững chắc ở Hàn Quốc sang thị trường quốc tế. Điều này khiến NU’EST gặp nhiều bất lợi khi vừa đánh mất thành quả tạo dựng được ở quê nhà, vừa mất điểm trong mắt khán giả quốc tế.

NU'EST chật vật sau màn debut ấn tượng. Ảnh: Twitter.

Cũng vì thế, suốt hai năm sau đó, nhóm gần như phải bắt đầu lại sự nghiệp khi quay trở về hoạt động tại Hàn Quốc. Dù tích cực luyện tập và cho ra mắt các sản phẩm mới, 5 thành viên vẫn không lấy lại được sự ủng hộ từ phía khán giả.

Theo Naver, dù đã hoạt động được hơn 4 năm, NU'EST vẫn chưa nhận được chiến thắng trên các chương trình âm nhạc. Sau khi trải qua nhiều sóng gió, mức độ nổi tiếng của nhóm ngày càng sụt giảm và số lượng album bán ra ít dần.

Tái sinh nhờ Produce 101

Trong tập đầu tiên của Produce 101, trưởng nhóm JR chia sẻ: “Nhiều người nói chúng tôi là nhóm nhạc thất bại. Chúng tôi coi đây là cơ hội cuối cùng của nhóm rồi. Tất cả đều đang rất tuyệt vọng. Đó là lý do chúng tôi quyết định dự thi Produce 101”.

Theo trưởng nhóm, tham gia Produce 101 như cơ hội cuối cùng để giúp nhóm thoát khỏi bờ vực thẳm. Khi đưa ra quyết định, NU’EST đã phải chịu nhiều đả kích từ phía khán giả. Bởi lẽ, đây là chương trình thực tế dành cho các thực tập sinh vô danh, chưa từng được ra mắt hay biết đến trước đó.

Thế nhưng, việc một nhóm nhạc đã hoạt động được 5 năm trong ngành giải trí như NU’EST lại chấp nhận đánh đổi danh dự và lòng tự tôn để tham gia chương trình, đã gây sự chú ý lớn với khán giả.

Bên cạnh đó, sự cố gắng và tài năng của các thành viên trong khi tham gia chương trình đã giúp nhóm dần lấy lại được thiện cảm của người hâm mộ. Các album đã phát hành trước đó của nhóm bất ngờ leo lên dẫn đầu BXH âm nhạc tại Hàn Quốc như Hanteo, Aladdin và Yes24.

Kết thúc cuộc thi, tuy chỉ có Min Hyun giành được suất debut trong WANNA ONE, sự nghiệp của NU’EST sau đó đã một lần nữa được vực dậy. Dù quyết định tiếp tục quảng bá với tư cách là nhóm nhỏ mang tên NU’EST W khi không có Min Hyun, 4 thành viên là Aron, JR, Baekho và Ren vẫn gặt hái được những thành công nhất định.

Fan-meeting đầu tiên của nhóm mang tên L.O.Λ.E & DREAM đã nhanh chóng bán hết hơn 10.000 vé chỉ sau gần 3 phút. Mini-album đầu tay của NU'EST W cũng đạt thành tích ấn tượng. Cụ thể, ca khúc chủ đề Where You At chiếm giữ vị trí đầu ở 5 BXH lớn bao gồm Melon, Genie, Bugs, Naver, Soribada, và thứ 2 trên Mnet.

Nhóm dần lấy lại danh tiếng từ sau Produce 101. Ảnh: Naver, Twitter.

Ngoài ra, theo số liệu từ Hanteo Chart, album W, HERE đã tẩu tán được 209.620 bản ngay trong tuần đầu tiên phát hành. Thành tích này đã giúp nhóm nhạc nhà Pledis trở thành nghệ sĩ thứ 4 chỉ sau EXO, BTS và WANNA ONE đạt được con số này.

Sau 18 tháng hoạt động cùng nhóm dự án WANNA ONE, đầu năm 2019, Min Hyun trở về và NU’EST tái ký hợp đồng với Pledis Entertainment. Sau đó, đĩa đơn mang tên A Song For You được phát hành nhân dịp kỷ niệm 7 năm thành lập nhóm.

Bài hát ngay lập tức vươn lên đứng đầu trên các BXH âm nhạc Hàn Quốc và BXH iTunes tại nhiều khu vực. Những sản phẩm sau đó của nhóm cũng đều nhận được sự ủng hộ lớn của người hâm mộ, mang lại cho 5 thành viên nhiều giải thưởng danh giá.

Chặng đường hoạt động 10 năm khép lại

Đang trên đà phát triển, tháng 5/2020, truyền thông xứ Hàn đưa tin Big Hit trở thành cổ đông lớn nhất của Pledis Entertainment. Theo đó, NU’EST sẽ về chung nhà với BTS, hoạt động dưới sự quản lý của Hype Label.

Từ đó về sau, nhóm ít tham gia các sự kiện âm nhạc cũng như phát hành sản phẩm. Trong hai năm 2020-2021, NU’EST chỉ ra mỗi năm một sản phẩm song đều không đạt hiệu ứng như kỳ vọng.

NU'EST chính thức tan rã sau 10 năm hoạt động. Ảnh: Naver.

Đến cuối tháng 2, NU’EST tuyên bố tan rã. Theo báo cáo từ Pledis, chỉ có 2/5 thành viên là Baek Ho và Min Hyun tiếp tục ký hợp đồng với công ty. Trước thông tin này, có ý kiến cho rằng Hype Label đã bỏ bê, không tạo điều kiện cho NU’EST hoạt động, dẫn đến nhóm sớm tan rã. Bởi lẽ trước đó, G-Friend cũng đột ngột tan rã, kể từ sau khi Source Music trở thành công ty con của Big Hit.

Tuy nhiên, một số khác khẳng định Hype Label không phải lý do khiến NU’EST chấm dứt hợp đồng. Nhóm ngừng hoạt động vì cách quản lý yếu kém của Pledis Entertainment trước đây cũng như quyết định lựa chọn hướng đi mới của các thành viên.