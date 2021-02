Nhóm nhạc giấu mặt Daft Punk tuyên bố tan rã

Daft Punk - bộ đôi huyền thoại của thể loại nhạc điện tử - ngừng hoạt động sau 28 năm gắn bó.

Ngày 22/2, Kathryn Frazier - quản lý truyền thông lâu năm của Daft Punk - xác nhận với Pitchfork rằng nhóm nhạc người Pháp đã chính thức dừng hoạt động. Tuy nhiên, lý do chia tay chưa được công bố.

Trên mạng xã hội, nhóm Daft Punk cũng đăng tải một video dài 8 phút có tiêu đề Epilogue (tạm dịch: Đoạn kết). Clip được trích từ bộ phim khoa học viễn tưởng Electroma của nhóm ra đời từ năm 2006, đồng thời ghi dòng chữ 1993-2021 như lời thông báo cho sự tan rã.

Daft Punk tuyên bố ngừng hoạt động. Ảnh: Pinterest.

Được thành lập tại Paris, Pháp vào năm 1993 bởi Guy-Manuel de Homem-Christo và Thomas Baltanger, nhóm Daft Punk có đóng góp lớn đến dòng nhạc French house vào thập niên 1990. Phong cách của bộ đôi này gây ảnh hưởng tới nhiều nghệ sĩ như Air, Cassius, và Dimitri from Paris.

Theo The Independent, Guy-Manuel de Homem-Christo và Thomas Baltanger gặp nhau khi còn là thanh thiếu niên. Họ có những điểm chung về sở thích âm nhạc, tư duy và cách nhìn nhận cuộc sống.

Nhóm nhạc điện tử gồm hai DJ luôn xuất hiện với tạo hình robot hay trang phục như trong phim khoa học viễn tưởng, với gương mặt hoàn toàn che kín. Lý giải về tạo hình, Bangalter có lần giải thích vui rằng bộ đôi bị biến thành robot sau một tai nạn cháy nổ ở studio.

Năm 1997, nhóm phát hành album đầu tay Homework và nhanh chóng "gây sốt" trên bản đồ âm nhạc với các đĩa đơn kinh điển Around the World, Da Funk. Sau đó, các ca khúc One More Time, Harder, Better, Faster, Stronger thuộc album Discovery (2001) giúp họ khẳng định vị trí siêu sao âm nhạc trên toàn cầu.

Dấu ấn của Daft Punk tiếp tục in sâu trong trí nhớ người yêu nhạc những năm sau đó, với các sản phẩm như Human After All (2005), Alive 2007 (2007) và album nhạc phim Tron: Legacy (2010).

Daft Punk từng thắng lớn tại giải thưởng Grammy 2014 với bốn kèn vàng.

Trong sự nghiệp, Daft Punk thêm một lần nữa bùng nổ với Get Lucky - đĩa đơn mở đường cho album Random Access Memories (2013). Thống kê cho thấy Get Lucky đã bán được hàng triệu bản trên khắp thế giới và giành được hai giải Grammy danh giá. Điều thú vị là với RAM, bộ đôi nhạc điện tử lại hạn chế tối thiểu các nhạc cụ điện tử trong quá trình thu âm.

Năm 2016, cú bắt tay của Daft Punk và The Weeknd trong ca khúc Starboy cũng nhận được sự yêu thích lớn. Ca khúc giữ vị trí đầu bảng xếp hạng Billboard trong vài tuần.

"Ảnh hưởng của Daft Punk đến văn hóa đại chúng vượt ra khỏi mọi lằn ranh. Bản sắc độc đáo, sự huyền bí và đặc tính âm nhạc tiệc tùng trong các ca khúc của hai chàng trai này đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ ở nhiều thể loại", Pitchfork viết.

Hiện tại, thông tin nhóm Daft Punk tuyên bố ngừng hoạt động khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối.