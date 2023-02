Nhóm nhạc của Nancy gửi thư xin lỗi

Ngày 14/2, Allkpop đưa tin nhóm nhạc nữ Momoland thông báo tan rã. Các thành viên đồng loạt đăng thư bằng tiếng Anh và Hàn, với nội dung xin lỗi người hâm mộ.

Cụ thể, Nancy viết: "Xin chào, tôi là Nancy của Momoland. Đầu tiên, chúng tôi thực sự xin lỗi Merries (tên fandom của Momoland) vì đã để các bạn nhận tin không vui này qua truyền thông. Đáng lẽ chúng tôi nên là người thông báo với các bạn đầu tiên. Sau một thời gian dài trao đổi và bàn bạc, chúng tôi đã đi đến quyết định cuối cùng, nhóm chính thức tan rã".

"Các thành viên vẫn luôn cổ vũ và ủng hộ nhau dù không còn làm việc chung. Cảm ơn các bạn vì đã luôn đồng hành, bên cạnh chúng tôi suốt 7 năm qua. Merries mãi là một phần thanh xuân của Momoland. Mong rằng chúng tôi vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ và yêu thương từ các bạn trong những dự án sắp tới", Joo E viết.

Sáu cô gái cho biết họ đều có kế hoạch riêng và sẽ tiếp tục sự nghiệp với tư cách là những nghệ sĩ riêng biệt.

Cuối tháng 1, MLD Entertainment - công ty quản lý của Momoland - thông báo cả 6 thành viên không tái ký, chấm dứt hợp đồng với công ty.

"Sau thời gian dài thảo luận với các thành viên Momoland gồm Hyebin, Jane, Nayun, JooE, Ahin, Nancy, chúng tôi tôn trọng ý kiến ​​của nhau và đồng ý chấm dứt hợp đồng độc quyền. Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Momoland vì đã đồng hành cùng công ty trong thời gian dài. Chúng tôi ủng hộ tương lai của các thành viên và cũng mong người hâm mộ tiếp tục yêu thương, ủng hộ họ khi bắt đầu con đường mới", công ty thông báo.

Một trong những hoạt động cuối cùng của Momoland trước khi tan rã là tại Việt Nam. Tối 17/12/2022, Momoland biểu diễn tại đêm nhạc được tổ chức ở phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội).

Ra mắt năm 2016, Momoland vươn lên hàng ngũ nhóm nhạc nổi tiếng năm 2018 với bản hit Bboom Bboom. Họ thậm chí ký hợp đồng với công ty giải trí ICM Partners tại Mỹ và lên kế hoạch thâm nhập thị trường này.

Tuy nhiên, các ca khúc sau đó của nhóm không được công chúng đón nhận và Momoland trải qua thời gian dài dậm chân tại chỗ. Đầu năm 2022, họ phát hành đĩa đơn kỹ thuật số mang tên Yummy Yummy Love hợp tác với ca sĩ Mỹ Natty Natasha.

