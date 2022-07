Nhóm nhạc có thành viên người Việt được đầu tư hơn 12 triệu USD

New Jeans là một trong những nhóm nhạc có mức đầu tư lớn nhất Hàn Quốc. Họ chính thức ra mắt ngày 1/8 với thành viên người Việt Hanni.

Ngày 31/7, tờ The Bell đưa tin tập đoàn HYBE đầu tư hơn 16 tỷ won (khoảng 12,2 triệu USD ) cho nhóm nhạc nữ tân binh New Jeans. Kết hợp với Weverse Company, tập đoàn phát triển ứng dụng có tên Phoning để tạo phương tiện phương tiện giao tiếp cho New Jeans và người hâm mộ.

Ban đầu, HYBE chỉ đầu tư 100 triệu won (khoảng 76.700 USD ) cho ADOR - công ty quản lý của New Jeans. Nhưng con số tăng lên 10 tỷ won (khoảng 7,6 triệu USD ) và sau đó thêm 6 tỷ won (khoảng 4,6 triệu USD ). Theo The Bell, HYBE đã và đang tập trung đa dạng hóa hoạt động kinh doanh cũng như mở rộng đội hình nghệ sĩ để giảm sự phụ thuộc vào BTS vì doanh thu của nhóm này chiếm tỷ trọng cao. Trong nửa đầu năm nay, tập đoàn này cho ra mắt hai nhóm nhạc nữ Le Sserafim và New Jeans.

New Jeans gồm 5 thành viên.

ADOR được dẫn dắt bởi CEO Min Hee Jin. Sau khi gia nhập SM Entertainment vào năm 2002, Min Hee Jin phụ trách lập kế hoạch ý tưởng và chỉ đạo hình ảnh cho SNSD, SHINee, f(x), EXO và Red Velvet. Năm 2019, cô chuyển sang làm tổng giám đốc thương hiệu của HYBE và được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành của ADOR vào tháng 11/2021. New Jeans chính là nhóm nhạc đầu tiên của Min Hee Jin kể từ khi gia nhập HYBE.

Trong trường hợp của New Jeans, nhóm được kỳ vọng tạo nên sự tăng trưởng trong tương lai cho HYBE vì nhóm nhắm đến thị trường toàn cầu. Năm thành viên thông thạo tiếng Anh. Theo The Bell, trong nhóm, thành viên Hanni (tên thật Phạm Ngọc Hân, sinh năm 2004) có quốc tịch Việt Nam. Cha mẹ cô sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. Hiện tại, họ sinh sống tại Australia.

New Jeans nổi tiếng từ trước khi ra mắt nhờ dòng nhạc khác biệt và các MV được đầu tư. Album đầu tay của New Jeans ghi nhận 444.000 đơn đặt hàng trước tính đến ngày 27/7. Đây là lượng đặt trước cao nhất trong số các nhóm nhạc nữ Kpop ra mắt trong năm nay. Nhóm chính thức ra mắt vào ngày 1/8.