Nhóm nhạc có thành viên người Việt bị chèn ép tại Hàn Quốc

Phim của Ma Dong Seok là cứu tinh của điện ảnh Hàn hiện tại

Giới chuyên gia nhận định điện ảnh Hàn Quốc đang khủng hoảng, các phim liên tục thua lỗ. Lúc này, "The Roundup: No Way Out" là niềm hy vọng hiếm hoi.