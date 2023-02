Nhóm nhạc Brave Girls tan rã

Ngày 16/2, Hankookilbo đưa tin tất cả 4 thành viên nhóm Brave Girls chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý Brave Entertainment. Nhóm chính thức tan rã sau 7 năm ra mắt.

Công ty thông báo: "Hợp đồng độc quyền của bốn thành viên Minyoung, Yujeong, Eunji và Yuna sẽ kết thúc vào ngày 16/2. Sau quá trình thảo luận lâu dài, kỹ lưỡng, Brave Entertainment và Brave Girls đã đồng ý chia tay trong êm đẹp".

Theo công ty quản lý, Brave Girls kết thúc các hoạt động chính thức của họ với ca khúc Goodbye được phát hành cùng ngày.

Brave Girls ra mắt năm 2011, sau đó có sự thay đổi thành viên vào năm 2016. Trước khi đạt được một số thành công, nhóm từng trải qua quãng thời gian dài khó khăn, chỉ có thể hoạt động cầm chừng, thậm chí đứng trước bờ vực tan rã.

Vào tháng 2/2021, sự nghiệp nhóm nhạc nữ bất ngờ khởi sắc khi ca khúc Rollin' phát hành 4 năm trước vươn lên thành bản hit mới tại Hàn Quốc, đánh dấu một trong những cú lội ngược dòng đặc biệt nhất Kpop.

Năm 2022, Brave Girls hâm nóng tên tuổi khi tham gia chương trình Queendom 2 của Mnet. Sau chương trình, nhóm hoạt động ở thị trường Mỹ. Tuy nhiên, Brave Girls không duy trì được sức hút lâu dài.

6 cuốn sách hay về Kpop:

Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.