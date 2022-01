Nhóm nhạc aespa mặc trang phục của nhà thiết kế Việt

Chia sẻ với Zing, Đắc Thắng cho biết stylist của aespa đã cẩn thận biến tấu lại trang phục để phù hợp với sân khấu lớn.

Các thành viên aespa góp mặt tại sự kiện MBC Gayo Daejeon trong những bộ trang phục được nhận xét phù hợp với phong cách nhóm đang hướng đến. Nhà thiết kế Quách Đắc Thắng là người đứng sau những bộ váy áo mang hơi hướm tương lai này.

Đắc Thắng chia sẻ với Zing: "Khi ra mắt vào đầu tháng 12, bộ sưu tập mới từ La Lune đã thu hút các tín đồ thời trang trong nước và quốc tế. Nhờ đó, các thiết kế đã lọt vào mắt xanh stylist của aespa - Kim Wook".

Trang phục của Winter được biến tấu so với thiết kế gốc.

Kim Wook đã chủ động liên hệ để chọn những sản phẩm phù hợp với concept sân khấu cũng như tinh thần chính của nhóm. Từ đó, Đắc Thắng và team phải gấp rút chuẩn bị đầy đủ sản phẩm để gửi đi kịp lịch đối tác.

Trân sân khấu, Karina nổi bật với thiết kế Virus Top, Star Bodysuit kết hợp cùng Bat Wings Jeans. Trong khi đó, Winter mặc Irene Top và Wrinkle Wrap Skirt. Giselle trông ma mị với Irene Dress cùng Bat Wings Bodysuit. Thành viên Ningning chọn Pixie Top và Solar Tights.

Trang phục của Karina.

Theo nhà thiết kế, Kim Wook đã rất cẩn thận, biến tấu lại hầu hết sản phẩm để phù hợp với tiêu chí của MBC và khiến chúng trở nên bắt mắt hơn trên sân khấu lớn. Ví dụ sản phẩm Bat Wings Jeans thành viên Karina mặc đã được sơn phủ màu đen và bóng bẩy hơn. Chi tiết áo được đính đá rhinestone lấp lánh hơn.

Trang phục của Giselle.

Tương tự Giselle, Winter và Ningning, các sản phẩm được phối mới mẻ hơn. Stylist của nhóm còn phá cấu trúc chân váy Wrinkle để tạo thành những chi tiết mới. Chiếc áo hồng mặc bên trong của Winter cũng trông ấn tượng hơn.

Stylist đã đính thêm đá để tạo điểm nhấn ở chi tiết trái tim cho Ningning.

"Lần hợp tác này mang đến niềm khích lệ lớn với tôi. Nhìn thấy sản phẩm do mình thiết kế được xuất hiện trên sân khấu lớn, mặc bởi nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop, dấu mốc này giúp tôi cố gắng hơn nữa để đưa sản phẩm từ Việt Nam đến với thế giới", Đắc Thắng bày tỏ.

Trước đó, mối liên hệ giữa nhà thiết kế Việt và Kpop còn được thể hiện qua việc Rosé (BlackPink) diện đầm của Công Trí. Đầu tháng 4/2021, chiếc váy thuộc bộ sưu tập "Đi nhặt hạt sương nghiêng" của Công Trí được nữ ca sĩ mặc trong MV Gone. Cô còn diện bộ bodysuit trắng của anh trong sản phẩm solo On the ground.

Nhà thiết kế Đắc Thắng.

Nhà thiết kế Quách Đắc Thắng (sinh năm 1994) còn được biết đến với nickname Vicki Virus, đến từ Kiên Giang. Anh cộng tác với nhiều ca sĩ, diễn viên, fashion influencers như Suboi, Min, Hoàng Thuỳ Linh, Bích Phương, Chi Pu, Mỹ Anh, Châu Bùi...