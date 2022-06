Nhóm nam nữ mở tiệc ma túy trong khách sạn

Kiểm tra đột xuất khách sạn ở TP Ninh Bình, cơ quan chức năng phát hiện 3 đôi nam nữ đang sử dụng ma túy tập thể.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, đang tạm giữ Nguyễn Đức Mạnh (20 tuổi), Đỗ Việt Hoàng (19 tuổi) và Đặng Thị Hà (21 tuổi, cùng ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nhóm thanh niên dùng ma túy trong khách sạn. Ảnh: Công an TP Ninh Bình.

Theo cơ quan chức năng, chiều 24/6, Công an phường Đông Thành phối hợp với Công an TP Ninh Bình kiểm tra đột xuất khách sạn King Cafe Hotel ở đường Tràng An.

Tại đây, cảnh sát bắt quả tang 6 người (3 nam, 3 nữ) trong đó có 3 nghi phạm trên đang sử dụng chất cấm tại phòng 511.

Tại hiện trường, công an thu giữ ma túy dạng kẹo, ketamine và một số tang vật liên quan.

Thời điểm kiểm tra khách sạn, cảnh sát còn bắt quả tang một đôi nam nữ khác đang sử dụng ma túy tại phòng 514.