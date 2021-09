Nhóm lừa đảo cầm cố hàng loạt xe cho thuê tự lái

Đức cùng đồng phạm dùng giấy tờ giả để thuê hàng loạt ôtô tự lái. Sau đó, họ mang đi cầm cố lấy tiền chia nhau.

Ngày 14/9, Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Đoàn Anh Đức (23 tuổi, trú tỉnh Lạng Sơn), Đinh Trọng Công (24 tuổi), Hoàng Danh Quang (23 tuổi) và Nguyễn Bá Duy (17 tuổi, cùng trú huyện Yên Thành, Nghệ An) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cơ quan chức năng, đầu tháng 4, nhóm thanh niên trên cấu kết với Nguyễn Văn Trình (29 tuổi, trú tỉnh Hải Dương) mua chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe giả trên mạng xã hội.

Nhóm nghi phạm sau đó giả danh giám đốc các doanh nghiệp xây dựng, dùng giấy tờ giả để thuê ôtô tự lái ở Nghệ An. Nhận xe, họ mang đi cầm cố, lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Đến ngày 7/9, công an đồng loạt bắt giữ Đức, Công, Quang và Duy. Khám xét nơi ở của các nghi phạm, cảnh sát thu 6 ôtô, 12 loại giấy tờ giả cùng nhiều tang vật liên quan vụ án.

Công an xác định trong 5 tháng qua, nhóm nghi phạm đã lừa thuê xe rồi mang cầm cố để chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng .

Lực lượng chức năng đang mở rộng chuyên án, truy bắt Nguyễn Văn Trình.