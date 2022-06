Nhóm đòi tiền bảo kê chém chết người ở Long An

Đi xe máy đến con hẻm, nhóm đòi tiền bảo kê, cho vay nặng lãi ở khu vực giáp ranh TP Tân An và huyện Thủ Thừa đã chém một người tử vong rồi tẩu thoát.

Ngày 28/6, Công an TP Tân An, tỉnh Long An, cho biết đơn vị này đang điều tra vụ một nam thanh niên bị chém tử vong tại con hẻm trên đường Nguyễn Cửu Vân, phường 4.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: A.L.

Khoảng 23h20 ngày 27/6, nhóm thanh niên khoảng 8 người đi xe máy mang theo hung khí đến đầu hẻm số 38 Nguyễn Cửu Vân. Lúc này, một số thanh niên khác từ trong hẻm ra nói chuyện rồi xảy ra mâu thuẫn.

Nhóm đi xe máy cầm hung khí chém một người tử vong tại chỗ và làm một người khác trọng thương. Sau đó, họ rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân được xác định là anh N.V.V. (30 tuổi, ngụ phường 4, TP. Tân An).

Công an nhận định đây là nhóm đòi tiền bảo kê, cho vay nặng lãi hoạt động tại khu vực giáp ranh TP Tân An và huyện Thủ Thừa.