Nhóm đi xe tải gây ra 7 vụ cướp ở miền Tây

Đi xe tải từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây, nhóm của Hùng liên tiếp gây ra 7 vụ cướp tại Sóc Trăng, Hậu Giang và Tiền Giang.

Ngày 1/3, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an tỉnh Tiền Giang đã bàn giao Tất Kiến Hùng (31 tuổi), Nguyễn Quốc Duy (32 tuổi) và Lê Văn Tài (31 tuổi, cùng ở TP.HCM) cho Công an tỉnh Hậu Giang điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra, tối 28/2, trinh sát của Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện xe tải do Duy cầm lái lưu thông trên quốc lộ 1 (đoạn qua huyện Châu Thành) có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên xe có 7 sợi dây kim loại màu vàng, 1 xe máy hiệu Exciter, 2 gậy ba khúc, 2 bình xịt hơi cay cùng một số tang vật khác.

Ngoài Duy, trên xe tải còn có Hùng và Tài. Ba người này được cảnh sát đưa về trụ sở để làm việc.

Tài, Hùng và Duy (từ trái qua). Ảnh: Đ.Đ.

Họ khai đã gây ra 7 vụ cướp tại Hậu Giang, Sóc Trăng và Tiền Giang.

Quá trình gây án, Duy điều khiển ôtô chở đồng phạm và xe máy lưu thông trên các tuyến đường ở miền Tây. Phát hiện người dân mang theo tài sản, Duy dừng xe để Hùng và Tài dùng xe máy bám theo bị hại.

Đến đoạn đường vắng, họ ra tay rồi đưa tài sản đã cướp lên xe tải.