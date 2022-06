Nhóm cướp sòng bạc ở Mỹ sa lưới vì một tên không bịt mặt

Khuôn mặt không che của tên cướp sòng bạc ở Mỹ hiện rõ trong video từ camera giám sát, giúp cảnh sát tìm ra tung tích cả nhóm.

Ngày 3/3/2000, một vụ cướp tiền, giết người đã xảy ra ở khu vực ngoại ô thành phố Henderson, bang Nevada, Mỹ. Herderson tiếp giáp thành phố Las Vegas, "kinh đô cờ bạc" của nước Mỹ.

Bọn cướp gồm 3 người, tấn công xe bọc thép chở tiền của cửa hàng thuộc chuỗi siêu thị Ross khi nhân viên an ninh đang cầm tiền từ siêu thị ra xe. Do nhân viên bảo vệ rút súng và bắn trúng chân một đối tượng, tên khác đã bắn trả bằng súng tiểu liên tự động và giết 2 nhân viên an ninh.

Tổng số tiền mà chúng cướp là 5.000 USD . Các nhân chứng nói nhóm cướp gồm 3 tên bịt mặt, đồng thời họ cung cấp thông tin chi tiết về ôtô mà bọn cướp sử dụng.

Các nhân chứng thấy một tên cướp cầm súng tiểu liên bắn chết 2 nhân viên an ninh tháp tùng xe chuyển tiền của chuỗi siêu thị Ross tại thành phố Henderson, bang Nevada, Mỹ hôm 3/3/2000. Ảnh: Real Crimes.

Vết máu trên xe

Cảnh sát địa phương phát hiện xe của bọn cướp ở bãi đậu. Vài giọt máu vương vãi trên cánh cửa và sàn xe. Rất có thể đó là máu của tên cướp bị nhân viên an ninh bắn trúng chân. Tra cứu thông tin liên quan tới biển số, nhóm điều tra phát hiện bọn cướp lấy cắp từ công ty thuê xe.

Nhóm điều tra chưa có bất kỳ manh mối nào để xác định danh tính, song họ nhận định có thể chúng là thủ phạm gây nên các vụ cướp sòng bạc ở thành phố Las Vegas trong 18 tháng qua. Vì thế, họ tăng cường theo dõi 2 nghi phạm gốc Mỹ Latin là Jose Vigoa và Pedro Duarte (em rể của Jose Vigoa).

3 tháng sau vụ án mạng, ngày 3/6/2000, vụ cướp tiền xảy ra ở sòng bạc Bellagio (thành phố Las Vegas) trước 6h, khi các nhân viên của sòng bạc đang kiểm kê tiền mặt. Ba tên cướp khống chế các nhân viên rồi vét sạch tiền trong các ngăn kéo.

Tuy nhiên, một nhân viên an ninh kịp thời phát hiện sự việc và báo động lực lượng an ninh bên ngoài. Vì thế, xe của lực lượng an ninh sòng bạc kịp thời bám theo nhóm cướp khi chúng rời khỏi hiện trường bằng ôtô. Phát hiện xe bám theo, tên cướp nã đạn về phía xe. Một viên trúng lốp trước khiến xe của 2 nhân viên an ninh sòng bạc phải dừng. Họ gọi cảnh sát, cung cấp thông tin về xe của bọn cướp.

Manh mối đột phá

Sai lầm lớn của một tên cướp trong nhóm là hắn không bịt mặt như mọi khi, mà chỉ đeo kính và đội mũ lưỡi chai nên việc nhận dạng khuôn mặt hắn trên video từ camera giám sát trở nên dễ dàng hơn. Vì nghi ngờ Jose Vigoa, gã nhân viên bảo vệ công ty thuê ôtô ở thành phố Las Vegas, liên quan tới các vụ cướp, FBI đã yêu cầu nữ cảnh sát quản chế Jose Vigoa xem video về vụ cướp sòng bạc Bellagio.

Jose Vigoa, một trong 3 nghi phạm thực hiện các vụ cướp sòng bạc và siêu thị ở Mỹ. Ảnh: Real Crimes.

Khi nữ cảnh sát phụ trách việc quản chế Jose Vigoa xem video, cô nhận ra hắn ngay lập tức. Nữ cảnh sát tin tưởng vào kết luận của bản thân đến nỗi cô sẵn sàng ra tòa làm chứng. Đó là bước đột phá mà FBI mong đợi.

Khi FBI chặn xe của Jose Vigoa gần nhà hắn, cựu tù nhân đã tháo chạy. Cuộc rượt đuổi tốc độ cao kết thúc khi xe của Jose đâm vào thân cây. Nghi phạm mở cửa xe, nhảy qua hàng rào gần đó, nhưng các đặc vụ đã tóm được hắn. Vợ và con gái của Jose cũng ngồi trên xe. Họ không bị thương và cảnh sát không bắt họ.

Khám nhà của Jose, nhóm điều tra thấy số tiền mặt khoảng 100.000 USD , song không thấy chứng cứ nào kết nối hắn với các vụ cướp tiền. Nhưng khi khám nhà của Oscar Cisneros, người bạn thân của Jose, họ phát hiện nhiều khẩu súng trong mặt ngăn tủ.

Bản thân Oscar có vết thương ở chân. Khi đặc vụ FBI gây sức ép, Oscar khai hắn đã tham gia vụ cướp siêu thị Ross hôm 3/3/2000 và trúng phát đạn của nhân viên bảo vệ xe chở tiền cho siêu thị.

Pedro Duarte, kẻ tham gia vụ cướp sòng bạc MGM Grand và vụ cướp sòng bạc Desert Inn cùng Jose Vigoa. Ảnh: Real Crimes.

Căn cứ vào lời khai của Oscar, nhóm điều tra xác định Jose Vigoa là kẻ cầm đầu nhóm cướp, với trách nhiệm chọn mục tiêu và lập kế hoạch đoạt tiền. Pedro Duarte, em rể của Jose, tham gia nhóm từ đầu nhưng đã rời nhóm sau vụ cướp sòng bạc Desert Inn. Để bổ sung nhân lực, Jose đã chiêu mộ thành viên mới là Luis Suarez, kẻ tham gia vụ giết nhân viên an ninh trong vụ cướp siêu thị Ross.

Nghi phạm tự sát

Cảnh sát bắt Pedro Duarte ngay sau đó, còn Luis Suarez đã kịp trốn. Kết quả phân tích cho thấy đạn trong khẩu súng tiểu liên trong nhà Oscar trùng khớp với những viên đạn ở hiện trường vụ cướp siêu thị Ross và sòng bạc Dersert Inn. Vân tay trên băng đạn tiểu liên mà bọn cướp sử dụng trùng khớp vân tay của Jose Vigoa.

Song quá trình điều tra gặp trở ngại khi Oscar, tên cướp sẵn sàng làm chứng trước tòa để vạch mặt đồng bọn, tự sát trong trại giam bằng cách treo cổ. Có thể Jose Vigoa đã gửi thông điệp tới Oscar, đe dọa gia đình Oscar sẽ gặp nạn nếu gã làm chứng chống đồng bọn trước tòa.

Luis Suarez, thành viên gia nhập nhóm cướp sau khi Pedro Duarte ra khỏi nhóm.Ảnh: Real Crimes.

Vì cái chết của Oscar, nhóm điều tra chỉ có thể dùng chứng cứ để buộc tội các nghi phạm trước tòa. DNA từ các chai nước, mũ trùm đầu mà nhóm điều tra thu được trong quá trình khám xét những ôtô mà nhóm cướp bỏ lại sau những vụ cướp trùng khớp với DNA của các nghi phạm. DNA từ máu trên ôtô bọn cướp sử dụng trong vụ cướp siêu thị Ross trùng với DNA của Oscar Cisneros. Vài tháng sau, FBI và cảnh sát bắt Luis Suarez khi hắn đang ẩn náu tại bang Florida.

Mùa thu 2003, tức 5 năm sau khi nhóm cướp bắt đầu gây án, quá trình xét xử 3 nghi phạm Jose Vigoa, Pedro Duarte, Luis Suarez bắt đầu ở thành phố Las Vegas.

Để tránh án tử hình, Jose Vigoa nhận 2 tội giết người cấp độ một và 44 tội danh khác. Bị cáo nhận án tù chung thân không ân xá. Luis Suarez nhận tội cướp có vũ trang (đối với siêu thị Ross) và lĩnh án 15 năm tù. Pedro Duarte nhận tội cướp có vũ trang, âm mưu giết 2 người và một số tội danh khác, nhận mức án tù 70 năm.