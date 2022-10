Nhóm cướp kề dao vào cổ tài xế taxi

Nhóm cướp taxi gồm 5 người, độ tuổi từ 15 đến 18. Họ bị bắt khi lẩn trốn ở nhiều địa phương khác nhau.

Nhóm thanh thiếu niên cướp tài sản. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Bảo (15 tuổi), Chử Văn Cường (16 tuổi), Trần Thị An Khương (17 tuổi), Dương Trọng Phú (18 tuổi, cùng quê Nghệ An) và Điêu Văn Thịnh (18 tuổi, quê Điện Biên) về tội Cướp tài sản.

Theo công an, rạng sáng 24/8, các bị can dùng dao khống chế, cướp tài sản của anh Thuyết (tài xế taxi, 32 tuổi) tại khu vực xã Yên Trung, huyện Yên Phong. Khi tài xế thoát được ra ngoài và tri hô, nhóm này bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khoảng 15 phút sau, nạn nhân quay lại kiểm tra tài sản rồi lái xe tới trụ sở công an trình báo. Theo cơ quan chức năng, anh Thuyết không bị mất tài sản, bị rách da vùng cổ trong lúc cướp dùng dao khống chế.

Qua truy xét, Công an huyện Yên Phong đã bắt giữ các nghi phạm. Bước đầu, Bảo cùng đồng phạm đã thừa nhận hành vi. Họ khai đi cướp taxi để lấy tiền tiêu xài.