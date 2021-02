Nhóm cướp hàng lậu đẩy công an ngã xuống sông

Tổ công tác chống buôn lậu ở An Giang bị một nhóm người chặn đường cướp tang vật. Một thượng úy công an bị xô ngã xuống sông.

Ngày 4/2, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang ra thông báo truy tìm Lê Hoàng Bửu (còn gọi là Hoàng Anh, 24 tuổi), Nguyễn Thanh Hồng (tức Phố, 23 tuổi), Huỳnh Hoàng Tuấn (tức Tuấn “Già”, 24 tuổi), Đào Văn Thanh (20 tuổi) và Lê Minh Điện (25 tuổi, cùng ngụ phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc).

Nhóm này bị cáo buộc liên quan vụ chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đa Phước, huyện An Phú.

Bửu (trái), Tuấn và Hồng. Ảnh: Công an cung cấp.

Sáng 1/2, lực lượng phòng chống buôn lậu của Công an tỉnh An Giang phát hiện 3 người dùng xuồng máy chở nhiều hàng hóa nhập lậu tại ấp Phước Quản, xã Đa Phước. Khi lực lượng chức năng áp sát, 3 nghi can nhảy lên bờ trốn thoát, bỏ lại hàng hóa.

Trong lúc cảnh sát đưa phương tiện cùng tang vật về chốt kiểm soát, nhóm của Bửu dùng xuồng máy chặn đường. Họ lao xuồng máy vào phương tiện của lực lượng làm nhiệm vụ để cướp hàng hóa.

Bị xô đẩy, thượng úy công an Đặng Văn Bé Hai ngã xuống sông. Nhóm của Bửu sau đó bỏ trốn.