Nhóm buôn ma túy, giết người mang lệnh truy nã đặc biệt bị bắt

Bị truy nã đặc biệt về tội buôn ma túy, Mẫn cùng đồng bọn dùng súng quân dụng gây ra vụ chết người ở tỉnh Yên Bái. Các nghi phạm bị bắt khi bỏ trốn vào Đồng Nai.

Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an tỉnh Yên Bái bắt khẩn cấp nhóm người bị truy nã về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy, Sử dụng súng quân dụng đặc biệt nguy hiểm gây ra vụ giết người tại tỉnh Yên Bái.

Các nghi phạm bị bắt gồm: Hoàng Ngọc Mẫn (36 tuổi), Nguyễn Văn Trọng (23 tuổi, cùng quê Thái Nguyên) và Phạm Văn Đồng (34 tuổi, quê tỉnh Nghệ An).

Trọng, Mẫn, Đồng (từ trái qua). Ảnh: Công an cung cấp.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Mẫn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đặc biệt về tội Buôn bán trái phép chất ma túy. Trong quá trình lẩn trốn, ngày 14/4, Mẫn cùng Trọng và Đồng sử dụng vũ khí quân dụng đã gây ra vụ giết người tại tỉnh Yên Bái. Các nghi phạm sau đó bỏ trốn vào các tỉnh thành phía Nam.

Sau khi tiếp nhận thông tin trên, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an tỉnh Yên Bái tổ chức truy bắt.

Súng và đạn thu giữ trên người và nơi ở của 3 nghi phạm. Ảnh: Công an cung cấp.

Sáng 3/5, cảnh sát phát hiện Mẫn tại một tiệm rửa xe ở TP Biên Hòa nên ập vào bắt giữ không để nghi phạm kịp rút súng chống trả. Cảnh sát thu giữ trên người Mẫn một khẩu súng và hàng chục viên đạn.

Cùng thời điểm trên, một tổ công tác ập vào căn nhà ở phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, bắt giữ Trọng và Đồng. Khám xét nơi ở của 2 nghi phạm, cảnh sát thu giữ súng đạn và bịch nylon chứa ma túy.