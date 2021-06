'Nhờ work from home, ngày nào tôi cũng ăn cơm với mẹ'

Sau 10 ngày ở nhà vì giãn cách xã hội, trong số bạn bè của tôi, có người thư giãn, có người đầu tắt mặt tối.

Sau 10 ngày ở nhà vì giãn cách xã hội, bạn tôi người thư giãn, người "đầu tắt mặt tối".

Trải qua tuần đầu tiên giãn cách xã hội, tôi nhắn tin một số bạn bè ở TP.HCM để hỏi thăm tình hình. Hầu hết đều đang làm việc tại nhà.

Mỗi người trải nghiệm work from home theo một cách khác nhau. Dù vậy, ai cũng đã dần quen với nhịp sống mới. Có những thay đổi tạm thời, nhưng cũng có những kết quả tốt đẹp lâu dài đến với họ từ kỳ nghỉ dài không mong muốn này.

'Phụ huynh vui vì tôi work from home'

Đầu tiên, tôi nhắn cho Lam Giang - cô bạn nhà ở Quận 5. Trước khi TP.HCM có thông báo giãn cách, công ty Giang đã cho nhân viên làm việc tại nhà.

Với Giang, niềm vui của gần 1 tháng work from home là được ở nhà gần gũi với mẹ, cùng mẹ ăn sáng, uống cà phê rồi trò chuyện mỗi bữa cơm. Ngày thường, Giang đi làm từ 10 - 12 tiếng nên không mấy khi ở nhà.

Giống như Giang, Anh Tú ở Bình Thạnh cũng dành nhiều thời gian cho gia đình hơn khi giãn cách. Để đảm bảo an toàn, Tú đảm nhận luôn phần đi chợ giúp mẹ.

Điều này khác hẳn đợt TP.HCM giãn cách năm 2020. Khi đó, Tú ở nhà một mình vì bố mẹ đi Hà Nội không về kịp do dịch. Lười nấu ăn bày biện, suốt 2 tuần Tú chỉ đặt đồ ăn trên app.

Trên khắp thế giới, dịch bệnh đang định nghĩa lại về mối quan hệ cha mẹ - con cái. Ngay cả tại nước Mỹ, nơi việc con cái trên 18 tuổi sống với cha mẹ thường được coi là "lười biếng và vô trách nhiệm", Atlantic nhận định rằng dịch bệnh đang đẩy nhanh quá trình con cái trở về sống với cha mẹ, như một xu hướng tất yếu.

Và dù còn nhiều gập ghềnh, việc bị "bắt" phải ở nhà nhiều hơn trong kỳ dịch bệnh cũng giúp nhiều gia đình Mỹ có cơ hội giải quyết những khúc mắc trong quan hệ cha mẹ - con cái; với người trẻ, đây gần như là một "tuổi dậy thì thứ hai".

Jeffrey Jensen Arnett, giáo sư tâm lý học tại Đại học Clark (Mỹ) nhận xét rằng trong thời kỳ này, người trẻ "thực tế hòa thuận với cha mẹ hơn so với thời dậy thì". Đây là kết quả từ hàng trăm cuộc phỏng vấn với những người trẻ từ 18-29 tuổi và cha mẹ họ.

Tận dụng 'me time'

Ít việc hơn trong mùa dịch vì phải hạn chế quay dựng video bên ngoài, Trường An, Tân Phú, một reviewer, tìm về các sở thích cũ như tập đàn, làm beat nhạc. An kể mình đang ấp ủ dự án riêng và sẽ thực hiện ngay sau khi hết dịch.

Cá nhân tôi cũng tận dụng thời gian này để dọn phòng và sắp xếp lại đồ đạc. Vào giờ rảnh, thay vì ra rạp xem phim mới như thường lệ, tôi nghiền ngẫm những bộ phim kinh điển đã yêu thích từ lâu.

Học hỏi một tài lẻ mới cũng là cách tốt để đối phó với áp lực của những cuộc giãn cách. Guardian dẫn nghiên cứu từ Yamaha cho thấy 75% người Anh học một nhạc cụ mới để vượt qua nỗi buồn chán trong giãn cách. Một nghiên cứu khác cho thấy doanh số của mặt hàng âm nhạc tăng đến 80% trong kỳ giãn cách.

Ở cả nước ngoài và Việt Nam, những kỳ giãn cách đang trở thành cơ hội để mọi người học thêm một thứ gì đó mới: nấu ăn, làm bánh, trồng cây...

'Thay đổi chế độ sinh hoạt'

Sau khi các phòng gym đóng cửa vì dịch, không ít bạn bè tôi tự duy trì vận động tại nhà. Thái Hà (Tân Bình, TP.HCM) là một trong số đó. Ngoài giờ làm, Hà tập các bài tập nhẹ trong nhà. Đôi khi chạy bộ để khuây khỏa.

Nhắn tin với tôi, có thể thấy Hà hoàn toàn thư giãn với việc làm từ xa vì được sắp xếp thời gian, thứ tự hoàn thành task theo ý mình. Hiện Hà là Graphic Designer tại một công ty bán lẻ kỹ thuật số.

Tuy nhiên, không phải ai cũng thong thả với work from home. Là Account Executive của một agency quảng cáo top đầu phục vụ khách hàng lớn và khó tính, Lam Giang luôn trong trạng thái bận rộn, việc làm từ sáng đến đêm không hết.

Trong thời gian giãn cách, tình trạng này càng khó kiểm soát hơn. Tôi thường bắt gặp Giang online quá nửa đêm, có hôm đến 2,3h sáng.

Khi work from home không còn là chuyện ngày một, ngày hai mà trở thành một phần của cuộc sống, Thiên An, Phú Nhuận, chọn cân đối sinh hoạt bằng cách linh động thời gian. Nếu trong ngày chưa hoàn thành task vì ngủ quên hay bận việc riêng, An sẽ làm bù vào buổi tối, miễn là xong việc.

Thiên An giữ vị trí Business Support Analyst của một công ty công nghệ nước ngoài. Đã lâu không nói chuyện với An, đến hôm nay tôi mới biết công ty cậu bạn đã work from home 1 năm nay. Tuy chưa biết khi nào trở lại văn phòng, Thiên An nói mình luôn sẵn sàng đồng hành với team dù ở đâu.

"Tất nhiên, làm việc ở nhà có nhiều bất tiện như Wi-Fi yếu, không có điều hòa, đồng nghiệp trao đổi qua tin nhắn không hiểu ý nhau. Nhưng trong giai đoạn này, vì an toàn chung, mọi người phải tập làm quen thôi", An nói.