Nhịn yêu lâu, cô gái đau đớn khi quan hệ cùng bạn trai

Trong hơn hai năm chờ bạn trai, cô gái kiêng quan hệ. Khi người yêu trở về, "chuyện ấy" gặp trục trặc vì âm đạo khô.

Hai năm nhịn chuyện ấy để chờ bạn trai du học trở về, L.T.T. (26 tuổi, sống ở Hà Nội) muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Tuy nhiên, khi quan hệ cùng bạn trai, cô cảm thấy đau đớn dữ dội, âm đạo khó bị kích thích.

“Anh ấy đi du học 2 năm nên chúng tôi không có cơ hội gần gũi nhau. Tôi nghĩ rằng lúc anh trở về, cả hai có thể được thăng hoa trong chuyện ấy. Tuy nhiên, khi mới bắt đầu, tôi đã không thể chịu nổi vì quá đau”, T. nói.

Dù sau đó tình trạng đau có cải thiện, mất một thời gian, cô gái trẻ mới cảm thấy hưng phấn trở lại.

Sau một thời gian dài không quan hệ, âm đạo có thể bị khô, thậm chí teo nhỏ. Ảnh: Getty Images.

Âm đạo đàn hồi kém

Theo ThS.BS Phan Chí Thành, Chánh văn phòng Trung tâm đào tạo, Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội), chị T. là một trường hợp khá thường gặp khi người phụ nữ nhịn yêu quá lâu.

Một nghiên cứu cho thấy quan hệ tình dục thường xuyên có thể mang lại một số lợi ích sức khỏe nhất định. Mặt khác, nếu chị em nhiều tháng hoặc nhiều năm không vận động, nhiều tác động tiêu cực sẽ xảy ra.

Khoa học đã chứng minh nhiều lợi ích của việc quan hệ tình dục, gồm cải thiện chức năng hệ thống miễn dịch, giảm huyết áp, giảm mức độ căng thẳng và ít nguy cơ gặp biến cố tim mạch.

Thực tế, nhiều người cho rằng tinh trùng có tác động đến việc mang thai và thụ thai, nhưng tinh dịch của cánh mày râu có vai trò quan trọng đối với phụ nữ. Tinh dịch chứa nhiều chất dinh dưỡng, gồm các vi chất và nồng độ nội tiết tố nam testosterone.

Trong quá trình giao hợp, tinh dịch xuất vào âm đạo sẽ nuôi dưỡng sức khỏe bộ phận này, giúp thành và niêm mạc âm đạo khỏe hơn. Bên cạnh đó, khi quan hệ, lượng máu tới âm đạo tăng 4-6 lần, khả năng hấp thu tại đây cũng cao nhất.

Lúc này, nhiều chất trong tinh dịch sẽ được hấp thu từ thành âm đạo vào máu của phụ nữ, dẫn truyền đi khắp cơ thể. Ham muốn của chị em cũng nhờ đó tăng lên khi testosterone được bổ sung thêm cho phái đẹp.

Do đó, việc làm tình thường xuyên là bài tập tốt nhất cho cơ sàn chậu hay cơ của âm đạo, giúp co giãn, tạo độ đàn hồi và co thắt tốt. Vì thế, quan niệm cho rằng âm đạo sẽ bị thắt chặt lại sau thời gian không phát sinh chuyện chăn gối là chính xác. Nếu cơ quan này lâu ngày không vận động, các cơ sẽ nhão ra, thậm chí là teo lại.

Điều này giải thích cho việc khi nữ giới quan hệ trở lại, một phần vì cơ thể chưa được làm quen, một phần âm đạo bị teo lại, dẫn đến tình trạng sang chấn sàn chậu hoặc thủng rách cùng đồ âm đạo do tác động quá mạnh từ bên ngoài.

Không nên ‘nhịn’ quá lâu

Bên cạnh việc âm đạo đàn hồi kém, bị thắt chặt do lâu không quan hệ, hứng thú của phụ nữ có thể thay đổi so với trước kia nếu cặp đôi lười thân mật. Nghiên cứu trên 174 người ở Canada cho thấy nếu quan hệ tình dục vào ngày đầu tiên, nữ giới thèm muốn chuyện ấy hơn vào ngày tiếp theo. Ngược lại, việc không quan hệ lại khiến phái đẹp ít có ham muốn chuyện giường chiếu.

Đặc biệt, chất lượng giấc ngủ cũng kém đi nếu phái đẹp không trải nghiệm khoái cảm tình dục một thời gian. Trên thực tế, khi giao hợp, cơ thể sẽ tiết ra một loại hormone như vasopressin và oxytocin giúp giảm căng thẳng trong cơ thể và chúng ta có thể ngủ nhanh hơn. Do vậy, nếu không “yêu”, những chất này sẽ bị thiếu hụt, người phụ nữ có thể bị mất ngủ hay khó đi vào giấc hơn.

Trong một nghiên cứu năm 2015, việc quan hệ tình dục mỗi tuần một lần có liên hệ với mức độ hài lòng khi quan hệ cao hơn. Trái lại, báo cáo từ Đại học Maryland chỉ ra rằng khi bạn quan hệ tình dục ít hơn hoặc hoàn toàn không quan hệ tình dục, suy nghĩ của bạn sẽ trở nên chậm chạp hơn do hoạt động của hệ thần kinh bị ảnh hưởng.

Bác sĩ Thành nhấn mạnh không chỉ sức khỏe thể chất mà tinh thần của các chị em cũng cần được chú ý nếu đã lâu không phát sinh chuyện ấy. Endorphin và Oxytocin là hai loại hormone được tiết ra khi “yêu”, có công dụng ổn định và nâng cao tâm trạng. Chính vì vậy, việc “kiêng cữ” có thể khiến các cô dễ cáu gắt, khó chịu và mất tập trung nhiều hơn, hiệu suất công việc cũng giảm đi.

Vì vậy, phụ nữ không nên lơ là với các dấu hiệu bất thường của cơ thể, nhất là khi không quan hệ trong thời gian dài. Nếu lo lắng, chị em có thể đi khám để được các bác sĩ kiểm tra, tư vấn.