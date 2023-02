Nhiều xe một đèn lùi bị trượt đăng kiểm

Anh V. cho biết dù đã giải thích thích thiết kế nguyên bản của hãng chỉ có một đèn lùi nhưng anh vẫn bị từ chối đăng kiểm.

Nhiều xe có thiết kế một đèn lùi bị từ chối đăng kiểm.

Theo dõi trên các hội nhóm mạng xã hội hay diễn đàn ôtô trong thời gian gần đây, nhiều chủ xe đã chia sẻ câu chuyện bị từ chối đăng kiểm do xe có thêm các trang bị hay được nâng cấp phụ kiện.

Anh Đức T. (Nghệ An) chia sẻ, ngày 3/2 vừa qua anh có đến một trạm đăng kiểm thuộc tỉnh Nghệ An để tiến hành kiểm định xe. Sau khi đăng kiểm, anh được thông báo xe Kona của bản thân bị từ chối đăng kiểm do sai phạm nhiều hạng mục.

Bị từ chối do thiếu một bên đèn lùi

Theo thông báo từ trung tâm đăng kiểm, ngoài các lỗi do nâng cấp đèn chiếu sáng và mặt ca lăng, bodykit hay bậc lên xuống, xe của anh T. cũng bị vướng vào lỗi "đèn lùi bên lái không sáng". Xe được yêu cầu sửa chữa, khắc phục về nguyên hiện trạng để đảm bảo an toàn.

"Tôi có thể hiểu về các lỗi như độ đèn, độ mặt ca lăng khiến xe trượt đăng kiểm. Nhưng xe tôi chỉ có một bên đèn lùi thì tại sao lại bắt lỗi đó, tôi không biết phải sửa kiểu nào để thành 2 đèn theo ý trung tâm", anh T. cho biết.

Anh T. sau đó có đăng tải hình ảnh cũng như thông tin về buổi đăng kiểm lên hội nhóm những người dùng ôtô. Phía dưới phần bình luận, nhiều chủ tài khoản cũng chia sẻ gặp phải tình trạng giống anh T. do xe cũng chỉ được thiết kế một đèn lùi.

Tương tự anh T., anh Nguyễn Quốc V. (Hà Nội), chủ của xe Hyundai Creta cũng gặp tình trạng bị từ chối đăng kiểm do xe chỉ sáng một bên đèn lùi.

Xe của anh T. được thông báo lỗi đèn lùi không sáng dù đây là thiết kế của nhà sản xuất. Ảnh: NVCC.

Anh V. cho biết dù đã giải thích hệ thống đèn lùi là do thiết kế của nhà sản xuất, anh V. vẫn chưa nâng cấp hay sửa chữa nhưng trung tâm đăng kiểm vẫn quyết định đấy là lỗi, phải sửa chữa.

"Tôi giải thích có, cãi lớn tiếng cũng có nhưng cũng phải về. Một phần do bản thân cũng có lỗi độ mặt ca lăng nên coi vẫn cần về lại nguyên bản", anh V. cho biết thêm.

Anh V. cũng chia sẻ sau khi sửa chữa và khôi phục theo đúng yêu cầu, nam thanh niên sẽ đến trung tâm đăng kiểm khác để kiểm định xe.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, mẫu xe Kona có thiết kế chỉ gồm một đèn lùi, đèn còn lại là đèn phản quang đúng theo thiết kế từ hãng. Tình trạng này xuất hiện trên nhiều mẫu xe nhập khẩu tại Việt Nam như Hyundai Kona, Hyundai Tucson hay Ford Ecosport.

Xe nguyên bản vẫn bị từ chối

Trước đó, anh Ngọc Đức (Nghệ An) cũng chia sẻ với Zing về trường hợp xe bán tải Isuzu của anh bị từ chối đăng kiểm dù là xe nguyên bản, chưa qua nâng cấp.

Anh Đức cho biết khi xe đến trạm đăng đăng kiểm 37-04D tại Diễn Châu (Nghệ An) nhân viên đăng kiểm tại đây đã từ chối thực hiện kiểm định do xe có các vết gỉ sét ở phần vỏ thùng xe.

Theo anh Đức, việc đăng kiểm trở nên gắt gao đã gây nhiều khó khăn cho bản thân anh cũng như doanh nghiệp gia đình. Xe bán tải của anh dùng để vận chuyển hàng hóa nên không thể di chuyển xa nếu hết hạn đăng kiểm.

Nhiều phương tiện dù trong tình trạng nguyên bản vẫn bị từ chối đăng kiểm. Ảnh: Duy Anh.

"Tôi ủng hộ việc làm gắt của các trạm đăng kiểm, thế nhưng với những lỗi không đáng như vậy mà phải về chỉnh sửa và quay lại chờ thì đúng là có mất thời gian", anh Đức chia sẻ.

Theo Điều 16 của Nghị định 100, việc điều khiển xe có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng dưới một tháng (kể cả rơ-moóc và sơ mi rơ-moóc) sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu đồng.

Trong trường hợp quá hạn đăng kiểm trên một tháng, người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đến 6 triệu đồng.

Ngoài mức phạt tiền nêu trên, người điều khiển xe quá hạn đăng kiểm còn bị áp dụng hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 1-3 tháng, dựa trên nội dung tại Điều 16 của Nghị định 100.