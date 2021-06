Nhiều website nổi tiếng đồng loạt 'sập'

Chiều 8/6 giờ Việt Nam, nhiều website nổi tiếng trên thế giới gặp hiện tượng không thể truy cập. Đây có thể là sự cố Internet lớn nhất từ trước đến nay đối với các nền tảng này.

Theo dữ liệu từ Downdetector, đây là sự cố diện rộng và con số các website không thể truy cập đang không thể thống kê hết. Ngoài các trang báo quốc tế, ngay cả Amazon, Twitch, Reddit, Paypal, Hulu cũng gặp vấn đề tương tự. Lượng báo lỗi tăng vọt từ khoảng 16h30 (giờ Việt Nam).

Sự cố tồi tệ của các nền tảng Internet

Hàng loạt báo quốc tế đang không thể truy cập vì lỗi hạ tầng của Amazon Web Services. Ảnh: Twitter.

Gov.uk, trang thông tin chính thức của Chính phủ Anh cũng không thể truy cập vì sự cố này.

Đa số website khi truy cập sẽ hiện thông báo "Error 503 Service Unavailable". Lỗi này xảy ra khi máy chủ website tạm thời không thể xử lý yêu cầu truy cập, có thể do quá tải, gặp lỗi hoặc đang được bảo trì. Trong tình trạng này, dường như nhà cung cấp máy chủ cho các website đang gặp lỗi nghiêm trọng.

Thông kê từ Downdetector cho thấy nhiều nền tảng lớn đang "sập".

Theo Tom Warren, biên tập viên trang công nghệ The Verge, đây là sự cố về mạng lớn nhất từ trước tới nay của các trang báo. Trên tài khoản Twitter, The Verge cho biết vì chính trang web của họ cũng đang sập, họ sẽ cập nhật tin tức qua Google Docs. Biện pháp này ngay lập tức trở thành trò đùa, bởi biên tập viên của The Verge đã quên tắt tính năng cho phép chỉnh sửa.

Nguyên nhân đến từ mạng lưới CDN của Fastly

Theo Engadget, nguồn gốc sự cố có thể đến từ Fastly. Đây là nền tảng phân phối nội dung (CDN) dựa trên nền tảng đám mây, được sử dụng phổ biến bởi nhiều trang web tại Mỹ. Trên trang cập nhật trạng thái, Fastly cho biết đang điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố.

Đến 17h38 giờ Việt Nam, Reddit và Amazon đã hoạt động trở lại. Các trang như CNN, New York Times vẫn báo lỗi "I/O error" hoặc "Error 503 Service Unavailable". Sau khi trở lại 5 phút, trang Reddit tiếp tục sập.

Chuyên trang công nghệ The Verge lập tức đùa cợt sự cố bằng việc "cập nhật" tin tức qua Google Docs.

Đến 18h, các website như Reddit, Twitch, CNN đã truy cập bình thường. Lượng báo cáo lỗi cũng giảm dần trên DownDetector.

Fastly cung cấp mạng phân phối nội dung (CDN), là một phần quan trọng của cơ sở hạ tầng Internet. CDN chịu trách nhiệm điều hành mạng lưới máy chủ rải khắp toàn cầu để cải thiện hiệu suất và tính khả dụng của các dịch vụ web.

Cụ thể, CDN hoạt động như một "bộ nhớ đệm" lớn, dữ liệu người dùng muốn tiếp cận sẽ được phân phối đến máy chủ gần họ nhất, từ đó rút ngắn thời gian truy cập. CDN gặp lỗi khiến các máy chủ không thể hoạt động hiệu quả, nội dung người dùng cần tải ở quá xa khiến mất thời gian truy cập.

Chẳng hạn, khi người dùng muốn xem một bài báo của Bloomberg đang được lưu trữ ở Mỹ, thông tin ấy sẽ được gửi vượt đại dương, tiêu tốn hàng chục giây để đến nơi. Nhưng với CDN, bài báo sẽ được tải sẵn đến máy chủ gần nhất với người dùng. Khi cần truy cập, thông tin đó sẽ đến đích nhanh hơn.

Tháng 8/2020, sự cố của nhà mạng CenturyLink khiến nhiều hệ thống như Cloudflare, Hulu, PlayStation Network, Xbox Live... đồng loạt ngừng hoạt động. Do cũng cung cấp CDN tương tự Fastly, việc Cloudflare gặp lỗi kéo theo hàng loạt website khác không thể truy cập.