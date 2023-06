Nhiều tác phẩm nổi tiếng của Hemingway bị cảnh báo về ngôn từ

Được coi là một trong những tiểu thuyết Mỹ vĩ đại nhất, nhưng cuốn "Sun Also Rises" năm 1926 của Ernest Hemingway đang bị cảnh báo về ngôn từ và sắc thái câu chuyện.

Nhà xuất bản Vintage Books US trực thuộc Penguin Random House sẽ phát hành lại tác phẩm kinh điển Sun Also Rises của Ernest Hemingway với một cảnh báo kèm theo.

Cụ thể, nhà xuất bản này sẽ đính kèm một thông điệp mới vào bên trong cuốn sách với nội dung: "Quyết định của nhà xuất bản về việc phát hành lại nguyên nội dung gốc không nhằm xác thực các tiêu chuẩn văn hóa và ngôn ngữ có trong văn bản này".

The Sun Also Rises đã được mạng xã hội dành cho người đọc sách Goodreads mô tả là "cuốn tiểu thuyết tinh túy của thế hệ đã mất" và vẫn thu hút nhiều độc giả. Tuy nhiên, tác phẩm này cũng vướng phải một số chỉ trích về lời lẽ bài Do Thái.

Ngoài The Sun Also Rises, cuốn The Old Man and the Sea (Ông già và Biển cả) của Hemingway cũng gặp chỉ trích. Năm ngoái, một trường đại học ở Scotland đã cảnh báo sinh viên về những hình ảnh câu cá phản cảm trong Ông già và biển cả.

Đáng chú ý, chính tác phẩm này, kể về một ngư dân già bắt được một con cá dài 18 foot ngoài khơi bờ biển Cuba và đấu tranh với việc phải giết nó, đã mang về giải Nobel Văn học cho Hemingway.

Cảnh báo trên có thể chỉ được đưa vào các cuốn The Sun Also Rises tại thị trường Mỹ. Ấn bản tại thị trường Anh vẫn được giữ nguyên, một phát ngôn viên của Penguin Random House UK thông tin với trang The Messenger.

Nguyên tắc hoạt động của Penguin Random House UK cũng ghi rõ: “Chúng tôi sẽ tìm hiểu nhiều luồng quan điểm khác nhau. Chúng tôi vẫn và cần xuất bản tác phẩm của các tác giả không chia sẻ quan điểm cá nhân của chúng tôi. Nhưng đồng thời, chúng tôi cũng nhận ra trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ độc giả khỏi những nội dung có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho các cá nhân, tổ chức hoặc cộng đồng xã hội ở quy mô lớn hơn".