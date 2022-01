Nhiều tác phẩm dịch sẽ đến với độc giả Việt

Bên cạnh việc thực hiện các ấn phẩm đặc sắc để chào đón xuân 2022, nhiều đơn vị xuất bản nhanh chóng mua bản quyền và chuyển ngữ tác phẩm của một số cây bút nổi tiếng thế giới.

“Nhân dịp đầu năm mới 2022, Nhà xuất bản Trẻ muốn chia sẻ tinh thần nồng ấm, lạc quan đến độc giả qua nhiều bộ và tựa sách mới”, bà Phan Thị Thu Hà - Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ - cho biết.

Theo đó, bên cạnh những cuốn sách của cây bút trong nước, cũng tinh thần lạc quan, hướng đến điều tích cực, Nhà xuất bản Trẻ giới thiệu tới bạn đọc một số tác phẩm của những tác giả nổi tiếng thế giới.

Cũng như Nhà xuất bản Trẻ, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách nhanh chóng mua bản quyền và tiến hành dịch các ấn phẩm nước ngoài, mong muốn mang đến cho bạn đọc nhiều tựa sách hay nhân dịp đầu xuân.

Tác phẩm Let it snow của John Green được chuyển thể thành phim, sẽ đến với bạn đọc Việt với tiêu đề Hãy để tuyết rơi. Ảnh: Happy Natran.

Cung cấp kiến thức, tạo tinh thần lạc quan

Bà Phan Thị Thu Hà thông tin một số cuốn sách dịch được đơn vị của bà phát hành trong dịp đầu năm mới có thể kể đến Trí tuệ - Những hiểu biết thay đổi cuộc đời của “nữ hoàng truyền thông” Winfrey Oprah. Cuốn sách nói lên nhiều chia sẻ, chiêm nghiệm và hình ảnh minh họa đẹp về cuộc sống.

Hãy để tuyết rơi của John Green (tác phẩm được chuyển thể thành phim), Những kẻ âu lo của Fredrik Backman (tác giả cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Người đàn ông tên Ove)… cũng là những tác phẩm dịch được Nhà xuất bản Trẻ phát hành trong đợt này.

“Với những ấn phẩm đó, độc giả vừa có thể đọc, vừa chọn làm quà tặng cho người thân, bạn bè trong những ngày đầu xuân”, bà Thu Hà nói.

Cũng trong dịp năm mới 2022, Công ty sách Nhã Nam giới thiệu tới bạn đọc loạt ấn phẩm của tác giả đã tạo được dấu ấn với làng sách quốc tế.

Theo đó, tác giả cuốn sách Tương lai sau đại dịch Covid gây chú ý trong năm qua - Jason Schenker - tiếp tục tái xuất bạn đọc trong nước với phiên bản tiếng Việt Thế giới hậu vắc xin Covid.

“Nội dung sách bàn về những thay đổi, thách thức và cơ hội tiềm ẩn mà việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 có thể mang lại cho nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau, từ việc làm, giáo dục, y tế, an ninh quốc gia đến quan hệ quốc tế”, ông Nguyễn Xuân Minh - Giám đốc bản quyền Công ty sách Nhã Nam - tiết lộ.

Thương hiệu sách Medinsights của Alpha Books cũng gửi tới bạn đọc một số ấn phẩm cung cấp kiến thức sức khỏe, tinh thần lạc quan như Những vùng đất trường thọ của tác giả Dan Buettner. Cuốn sách mang đến bản báo cáo về sức khỏe, thể chất, chế độ ăn uống và lão hóa dựa trên nghiên cứu từ các cộng đồng sống thọ trên toàn cầu.

“Theo từng khu vực, Buettner tiết lộ bí mật của tuổi thọ thông qua những câu chuyện về các chuyến đi của ông và nhiều cuộc phỏng vấn đến một số người sống lâu đáng chú ý trên thế giới. Những phương pháp dễ thực hiện của Buettner sẽ giúp độc giả có cuộc sống lạnh mạnh và trọn vẹn hơn”, bà Nguyễn Thị Việt Hà - Giám đốc Truyền thông Alpha Books - cho biết.

Bên cạnh đó, đơn vị này cũng cho ra mắt cuốn Ngủ ngon theo phương pháp Stanford của GS Seiji Nishino - người đứng đầu viện nghiên cứu giấc ngủ hàng đầu thế giới.

Sách của những tên tuổi nổi tiếng

Đại diện Công ty sách Nhã Nam cho biết trong dịp năm mới, đơn vị này sẽ xuất bản cuốn sách mới nhất của tiểu thuyết gia Orhan Pamuk với tên gọi Xa lạ trong tôi. Orhan Pamuk là cây viết đã đoạt giải Nobel Văn học năm 2006.

Bìa sách Xa lạ trong tôi của tác giả Orhan Pamuk - cây viết đoạt giải Nobel Văn học năm 2006. Ảnh: Nhã Nam.

Sách kể câu chuyện của Mevlut, một người Thổ Nhĩ Kỳ rời quê hương đến sinh sống ở ngoại ô Istanbul. Trước những đổi thay của thời cuộc, anh vẫn lang thang khắp các con phố của Istanbul để bán rong, tìm hiểu thế giới và quyết tâm có hạnh phúc.

Cũng trong dịp đầu năm 2022, Nhã Nam giới thiệu cuốn sách của tiểu thuyết gia người Bỉ Laurent Demoulin với tựa đề Robinson có - tự - kỷ của tôi.

Với tài năng tuyệt vời, Demoulin đã "biến những trải nghiệm đau đớn, tuyệt vọng thành một khúc ca dịu êm của tình phụ tử. Cuốn sách giúp chúng ta nhận ra cuộc đời này đủ rộng lớn để đón chờ mọi điều khác biệt", ông Nguyễn Xuân Minh cho hay.

Được biết đến là chủ nhân của nhiều giải thưởng văn chương danh giá và cây bút người Anh được hâm mộ trên thế giới, dịp này, tên tuổi Neil Gaiman được Nhã Nam đưa đến gần hơn với bạn đọc Việt qua cuốn Những vị thần nước Mỹ. Đây là tiểu thuyết đồ sộ nhất của ông, được dịch sang gần 40 thứ tiếng và chuyển thể thành phim với lượng người xem đông đảo.

Theo ông Nguyễn Xuân Minh, đọc cuốn sách, độc giả sẽ ngay lập tức bị cuốn vào trận chiến kinh thiên động địa của các vị thần giữa lòng nước Mỹ hiện đại. Tác phẩm đã trở thành hiện tượng xuất bản khi nhận được rất nhiều giải thưởng danh tiếng như: Nebula, Hugo, Locus và Bram Stocker.

Bộ sách How things work đến từ nhà xuất bản DK (Anh) gồm các tập sách mới: How management works: Hiểu hết về quản lý, How the brain works: Hiểu hết về bộ não, How we’re f***ing up our planet: Ta đang hủy diệt Trái Đất như thế nào và How philosophy works: Hiểu hết về triết học cũng sẽ lên kệ vào đầu năm 2022, do Nhã Nam phát hành.

Cùng đó, Nhà xuất bản Trẻ cũng giới thiệu đến độc giả loạt sách của những doanh nhân có tên tuổi nổi tiếng thế giới như: Hơn cả khởi nghiệp của Jim Collins, Netflix - Phá bỏ nguyên tắc để bứt phá của Reed Hastings (đồng sáng lập Netflix) hay Trí tuệ đầu tư của Warren Buffett (tác giả Robert L. Bloch)…

“Thông qua những tựa sách mới, Nhà xuất bản Trẻ mong góp một phần giúp bạn đọc thêm kiến thức, sự lạc quan để hướng tới một năm mới với nhiều điều tích cực cho cuộc sống gia đình và cả sự nghiệp”, Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ chia sẻ.