Nhiều sinh viên ĐH Stanford thừa nhận dùng ChatGPT khi thi cuối kỳ

Một khảo sát ẩn danh của The Stanford Daily với gần 4.500 sinh viên ĐH Stanford từ ngày 9/1-15/1 cho biết khoảng 17% sinh viên thừa nhận đã dùng ChatGPT để làm bài tập và bài thi cuối kỳ học mùa thu.



Trong số 17% đó, phần lớn sinh viên cho biết họ sử dụng ChatGPT để tìm và phác thảo ý tưởng. Ngoài ra, khoảng 5% sinh viên thừa nhận đã nộp bài tập được viết hoàn toàn bằng ChatGPT mà không hề chỉnh sửa, hoặc chỉnh sửa rất ít.

Tin tức một số sinh viên dùng ChatGPT để làm bài đã đến tai các giáo sư ĐH Stanford. Kết quả, một số giáo sư đang cải tiến chương trình dạy học bằng cách cố loại bỏ công nghệ khỏi các buổi thi. Một số giáo sư khác lại cho phép sinh viên dùng ChatGPT nhưng dưới dạng tài liệu tham khảo.

Ví dụ, lớp Media Processes and Effects đã dành một phần trong giáo trình để dành riêng cho việc sử dụng các công cụ AI. Giáo trình nêu rằng việc sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo như ChatGPT hoặc StableDiffusion để làm bài tập thường không được khuyến khích. Nhưng nếu muốn sử dụng, sinh viên phải nêu rõ bản thân đã sử dụng công cụ này ở những phần nào, đồng thời trích dẫn giống như trích dẫn các nguồn tài liệu ngoài.

Trong khi đó, giảng viên Keith Schwarz lại cho sinh viên làm bài thi trên giấy vì lo ngại việc làm bài thi bằng máy sẽ "tiếp tay" cho việc sử dụng ChatGPT để gian lận. Thậm chí, giảng viên này đang cân nhắc việc yêu cầu sinh viên để lại balo và thiết bị điện tử bên ngoài phòng thi.

Bà Dee Mostofi, người phát ngôn của ĐH Stanford, cũng cho biết nhà trường đã biết đến loại công cụ mới nổi này và bắt đầu giám sát việc sử dụng của sinh viên. Bà Mostofi nhấn mạnh sinh viên phải tự làm bài tập vì hầu hết khóa học hiện nay đều không cho phép sử dụng các công cụ AI như ChatGPT

Sắp tới, ĐH Stanford dự định sẽ tổ chức các cuộc trò chuyện với sinh viên để nói thêm về việc sử dụng các công cụ này. Bộ quy tắc danh dự học thuật cũng có khả năng sẽ phải sửa đổi để đối phó với tình trạng gian lận bằng AI.

Trước sự bành trướng của ChatGPT, một số đại học tại Mỹ như ĐH Washington và ĐH Vermont đã thay đổi bộ quy tắc danh dự học thuật để quy định rõ về việc sử dụng các công cụ AI. Tại New York, Sở Giáo dục New York cũng tuyên bố sẽ cấm học sinh truy cập ChatGPT trên các thiết bị và hệ thống mạng của trường học vì lo ngại học sinh gian lận, đạo văn.

Mục Giáo dục của Zing giới thiệu đến bạn những cuốn sách dạy trẻ về an toàn trên không gian mạng.

15 Bí kíp giúp tớ an toàn - Cẩm nang sử dụng Internet an toàn và hiệu quả (dành cho trẻ em): Cuốn sách này đề cập những bí kíp "nhỏ mà có võ", giúp trẻ phát huy những lợi thế của Internet, sử dụng các thiết bị kết nối Internet an toàn. Đồng thời, sách cũng hướng dẫn trẻ đối phó với những tình huống lừa đảo và tiêu cực trên mạng xã hội và Internet.

An toàn cho con - Luật Thiết bị công nghệ Giúp con an toàn trên thế giới mạng: Cuốn sách dạy trẻ biết làm gì trước những tình huống nhạy cảm với nội dung người lớn hay những đường dẫn đáng ngờ và dạy trẻ những việc cần làm để tránh những tình huống trên, ví dụ như không đăng tải hình ảnh, thông tin cá nhân hay tương tác với người lạ.