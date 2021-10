Nhiều quán trên đường Phan Xích Long mở bán lại, đìu hiu thực khách

'Người bán đó' của Việt Nam vào top ảnh du lịch đẹp nhất năm

Hình ảnh người đàn ông chở đầy những chiếc đó ở Hưng Yên xuất hiện trong top 26 tác phẩm xuất sắc tại cuộc thi ảnh du lịch do tạp chí All About Photo tổ chức.