Nhiều nơi dừng cấp căn cước công dân gắn chip để phòng Covid-19

Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Tĩnh và một số địa phương đã tạm dừng làm căn cước công dân gắn chip tại các điểm có ca mắc Covid-19 để phòng, chống dịch.

Ngày 7/5, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết sau khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trở lại, Bộ đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục triển khai kế hoạch cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip nhưng yêu cầu tuân thủ chặt chẽ các quy định phòng, chống dịch.

Theo tướng Xô, đối với những địa bàn có ca mắc Covid-19, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính đã tạm dừng thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước. Các công việc sẽ tiếp tục sau khi dịch ổn định hơn.

Với các địa phương khác, cơ quan chức năng vẫn tiến hành cấp, đổi CCCD gắn chip. Tuy nhiên, mọi người đến làm thủ tục sẽ được cảnh sát hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch và đảm bảo khoảng cách an toàn với người bên cạnh. Người dân phải thường xuyên đeo khẩu trang, chỉ tạm bỏ ra khi chụp ảnh chân dung.

Nhiều nơi tiếp tục cấp thẻ căn cước nhưng phải đảm bảo quy định phòng, chống dịch. Ảnh: Phạm Ngôn.

Theo Chánh văn phòng Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã chỉ đạo trực tiếp đến Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đảm bảo tiến độ dự án cấp thẻ gắn chip nhưng tuân thủ nghiêm ngặt việc phòng, chống dịch.

"Ngoài ra, các địa phương cũng cần chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau để kế hoạch cấp CCCD gắn chip được triển khai một cách hiệu quả, kịp thời", ông Xô nói với Zing.

Tại Hà Nội, lãnh đạo công an thành phố cho biết sau khi một số địa bàn xuất hiện các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, thành phố đã chỉ đạo công an các quận, huyện là vùng dịch tạm dừng việc cấp căn cước công dân gắn chíp.

Trước mắt, Công an 2 huyện Đông Anh và Thanh Trì sẽ thực hiện việc này. Những nơi khác tiếp tục triển khai cấp, đổi thẻ căn cước gắn chip nhưng phải tuân thủ chặt chẽ quy tắc phòng, chống dịch.

Tại Bắc Ninh, ngày 6/5, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu công an nơi đây tạm dừng làm căn cước công dân gắn chip trên toàn tỉnh đến hết ngày 9/5 để phòng, chống dịch Covid-19.

Ở Hà Nam, đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh, đã yêu cầu lực lượng cảnh sát quản lý hành chính tạm dừng các hoạt động tụ tập đông người. Trong đó có kế hoạch cấp thẻ căn cước gắn chip trên địa bàn.

Theo chỉ đạo này, sau khi tình hình dịch ở Hà Nam được kiểm soát, cảnh sát sẽ tiếp tục thu nhận hồ sơ cấp căn cước nhưng cần đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch.

Ngoài các địa phương trên, tính đến chiều 7/5, việc tạm dừng cấp, đổi mẫu giấy tờ tùy thân gắn chip cũng được Công an tỉnh Hà Tĩnh áp dụng đối tại 2 xã có người mắc Covid-19 ở huyện Thạch Hà.

Theo thống kê, tính đến ngày 27/4, tổng số hồ sơ thu nhận CCCD của công an 63 địa phương là gần 34 triệu hồ sơ (đạt 67,8% so với chỉ tiêu đề ra). Bộ Công an đặt mục tiêu cấp 50 triệu thẻ căn cước trước ngày 1/7.

Chiều 7/5, Sở Y tế Nghệ An cho biết địa phương này đã cách ly 6 cán bộ, chiến sĩ trong tổ cấp căn cước công dân gắn chip ở thị xã Hoàng Mai. Những cán bộ này được xác định đã tiếp xúc với ông N.P.Q. (47 tuổi, ca dương tính với nCoV đầu tiên tại Nghệ An) khi ông Q. đi làm căn cước công dân tại hội trường UBND xã Quỳnh Lập.