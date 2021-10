Nhiều nơi chuẩn bị mở cửa, Hong Kong kiên quyết với 'Zero Covid-19'

Hong Kong (Trung Quốc) cho biết chính sách ứng phó đại dịch của thành phố này sẽ ngày càng tương đồng với đại lục, đồng thời tiếp tục duy trì quan điểm chống dịch “Zero Covid-19”.

“Dù chúng ta có hệ thống khác nhau, hy vọng chung của hai bên là chúng ta phải trở nên ngày càng đồng nhất, dưới cùng một chương trình phòng ngừa và kiểm soát tổng thể”, lãnh đạo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Sức khỏe Hong Kong Sophia Chan nói ngày 8/10, Bloomberg đưa tin.

Bà Chan còn nói Hong Kong sẽ tiếp tục cố gắng duy trì "0 ca Covid-19" trong cộng đồng và muốn tránh tạo thêm rủi ro cho đại lục. Bà cũng nhắc lại rằng việc tái mở cửa biên giới với Trung Quốc vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Người dân Hong Kong tại một điểm tiêm chủng vào tháng 3. Ảnh: Bloomberg.

Hong Kong chưa ghi nhận ca Covid-19 trong cộng đồng nào trong gần 2 tháng qua. Thành phố này cũng là một trong những nơi duy nhất trên thế giới chưa bị biến chủng Delta hoành hành.

Ngày 7/10, Hong Kong ghi nhận một nhân viên làm việc ở sân bay mắc Covid-19, qua đó làm dấy lên nỗi lo sợ về đợt bùng phát dịch trong cộng đồng.

Quá trình trao đổi với đại lục về vấn đề đại dịch đã và đang diễn ra tích cực. Hong Kong sẽ hợp tác hoàn toàn trên phương diện các điều kiện tái mở cửa biên giới, bà Chan nói.

Trung Quốc đại lục cùng hai đặc khu hành chính Hong Kong và Macau là những khu vực cuối cùng trên thế giới vẫn kiên trì với mục tiêu loại bỏ hoàn toàn virus corona.

Trong khi đó, do tác động của Delta và nhờ sự phổ biến của vaccine, những nước từng trung thành với quan điểm "Zero Covid-19" như New Zealand, Australia và Singapore đều đã dần chuyển dịch sang hướng coi virus là bệnh đặc hiệu.

Theo Bloomberg, Hong Kong đến nay đã tiêm chủng đầy đủ cho 57% dân số, thấp hơn nhiều so với mức 81% của Singapore.

Cuộc sống tại Hong Kong phần lớn vẫn bình thường, các hoạt động xã hội và kinh doanh vẫn diễn ra sôi động.

Nhưng biện pháp chống dịch nghiêm ngặt, bao gồm thời gian cách ly tới 21 ngày đối với du khách, đang làm dấy lên lo ngại rằng Hong Kong có thể bị bỏ lại phía sau trong lúc các trung tâm tài chính toàn cầu khác tái mở cửa.