Nhiều nhãn hàng gỡ hình ảnh Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng

Nhiều doanh nghiệp đang hợp tác với Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đã xóa bài viết liên quan ngay sau khi có thông tin hai nghệ sĩ bị tố cưỡng hiếp cô gái 17 tuổi ở Tây Ban Nha.

Ngày 1/7, nhiều báo nước ngoài đăng thông tin "một diễn viên và nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam, 37 và 42 tuổi” bị cô gái 17 tuổi người Anh tố cưỡng hiếp trên đảo Mallorca (Tây Ban Nha).

Sáng 5/7, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhắc đến diễn viên Hồng Đăng, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và cho biết 2 người này đang tại ngoại ở Tây Ban Nha, họ đã có luật sư bảo vệ quyền lợi, và chờ gặp thẩm phán.

Nhiều quảng cáo có Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh đều biến mất

Hôm 1/7, sau khi có thông tin về sự việc, nhiều nhãn hàng đang hợp tác với Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đã có động thái với 2 nghệ sĩ. Hàng loạt link bài viết quảng bá cũng như hình ảnh chụp cùng sản phẩm của các nghệ sĩ này đều biến mất.

Một số doanh nghiệp bất động sản lớn vốn thường xuyên đăng hình ảnh, video Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh tới xem căn hộ ở dự án chung cư, biệt thự mới cũng đều gỡ toàn bộ bài viết có hình ảnh của 2 nghệ sĩ này.

Cuối năm 2021, Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang kết hợp với một bệnh viện để thực hiện MV quảng cáo. Hiện, MV được đưa về chế độ không công khai, chỉ những người có đường link mới xem được.

Hồ Hoài Anh là đại diện hình ảnh cho nhiều thương hiệu. Ảnh: Facebook Hồ Hoài Anh.

Tương tự, talk show Học yêu do Prudential sản xuất và phát hành trên YouTube tháng 6/2021 với sự tham gia của vợ chồng Hồ Hoài Anh cũng bị chuyển về chế độ riêng tư. Khi truy cập đường link thì nhận được thông báo: "Video không có sẵn. Đây là video riêng tư". Riêng video talk show trên fanpage Prudential vẫn tồn tại. Ngoài ra, cuối năm 2021, Hồ Hoài Anh còn sáng tác bài hát Học yêu để quảng cáo cho công ty bảo hiểm này.

Vợ chồng Hồ Hoài Anh cũng đang đại diện hình ảnh cho nhiều mặt hàng dành cho gia đình, một trong số đó là thiết bị tăm nước của Panasonic. Họ hợp tác với nhãn hàng từ cuối năm 2021. Fanpage Panasonic Vietnam cũng đăng video gia đình nghệ sĩ sử dụng thiết bị của hãng.

Kem đánh răng P/S của Unilever đồng hành với Giọng hát Việt nhí - chương trình do Hồ Hoài Anh làm giám khảo - trong khá nhiều mùa. Gần đây, trên trang cá nhân, Hồ Hoài Anh và vợ thường xuyên xuất hiện cùng các sản phẩm của hãng này.

Đầu năm, Hồ Hoài Anh và vợ đăng quảng cáo video TV LG OLED evo trên kênh YouTube. Một trong những sự kiện Hồ Hoài Anh và vợ tham gia trước khi tới Tây Ban Nha là triển lãm LG Styler tại Saigon Center (Bến Nghé, quận 1, TP.HCM).

Đầu tháng 6, fanpage của Maia Resort Quy Nhơn đăng hình ảnh gia đình Hồ Hoài Anh hạnh phúc tận hưởng kỳ nghỉ ở đây. Cuối tháng 12/2021, vợ chồng Hồ Hoài Anh cũng đăng loạt ảnh gia đình tận hưởng kỳ nghỉ ở Maia Resort Quy Nhon.

Ngoài ra, hai nghệ sĩ còn đại diện hình ảnh cho hàng loạt hãng khác như thuốc ho thảo dược Prospan, Coca Cola, Tupperware, Bia Hà Nội, SEA bank… Hiện nay các hình ảnh quảng cáo này vẫn xuất hiện trên trang cá nhân của vợ chồng nghệ sĩ.

Hồng Đăng quảng cáo cho thời trang Yody. Ảnh: Facebook Yody

Trong khi đó, Hồng Đăng hợp tác quảng cáo với thương hiệu thời trang YODY, Lof… Hồng Đăng cùng Hồng Diễm hợp tác với YODY từ cuối năm 2020 để quảng bá dòng trang phục mới. Hiện tại, hình ảnh quảng cáo của Hồng Đăng vẫn xuất hiện nhiều trên trang fanpage chính thức của nhãn hàng. Trong khi đó, video quảng cáo Lof được Hồng Đăng trên trang cá nhân chỉ ít ngày trước khi tới Tây Ban Nha. Hiện cả trang cá nhân lẫn fanpage của nam diễn viên đều bị ẩn.

Nhãn hàng xem xét sự việc

Trao đổi với Zing News, đại diện một công ty bất động sản lớn - đơn vị hợp tác với cả Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh thông qua các dự án khác nhau - cho biết chưa thể đưa ra câu trả lời. Còn một số nhãn hàng liên quan cho biết đang cân nhắc hợp đồng với hai nghệ sĩ này.

Ngoài giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, Hồ Hoài Anh còn làm việc tại công ty Cát Tiên Sa. Anh nắm giữ vai trò giám đốc âm nhạc và giám khảo tại nhiều chương trình do công ty này sản xuất và phát trên sóng truyền hình như Giọng hát Việt, Giọng hát Việt nhí, Sing My Song, King of Rap. Đại diện Cát Tiên Sa cho biết hiện công ty chưa có dự án liên quan đến Hồ Hoài Anh nên không có thông tin để phản hồi.

Chia sẻ với Zing, ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc truyền thông công ty giải trí kiêm quản lý của một số nghệ sĩ cho rằng việc đại sứ thương hiệu dính vào ồn ào chắc chắn ảnh hưởng đến các nhãn hàng.

Tuy nhiên, mỗi nhãn hàng sẽ có hướng xử lý riêng, họ cần xem xét kỹ lưỡng những yếu tố như: Các điều khoản trong hợp đồng, ảnh hưởng của scandal lên nhóm khách hàng mục tiêu, khả năng thay thế đại sứ thương hiệu cũng như sự phù hợp của thương hiệu, đại sứ… để có những tính toán và hướng xử lý phù hợp.

“Trường hợp của hai nghệ sĩ hiện tại, tôi cho rằng ảnh hưởng rất lớn, bởi không chỉ gói gọn trong nhóm fan, anti-fan, mà còn lan tỏa tới nhiều người. Trong đó, vấn đề được đặt ra là quy chuẩn đạo đức. Vì thế, nhiều khả năng các nhãn hàng sẽ tạm thời không sử dụng hình ảnh hoặc có cũng không tiến hành truyền thông rộng rãi”, ông Nguyễn Thành Trung nhận định.