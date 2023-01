Nhiều nhà hàng ở TP.HCM, Hà Nội 'chạy đua' tiệc đầu năm

Từ mùng 8 Tết, Ann Quán, nhà hàng ẩm thực Việt nằm trên đường Ngô Đức Kế (quận 1, TP.HCM), nhận được liên tiếp các cuộc gọi đặt bàn của khách hàng với mong muốn tổ chức liên hoan đầu năm cho công ty.

Chỉ tính trong tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, nhà hàng đã nhận đặt vài chục tiệc lớn (từ 20-60 người), lượng booking khung giờ trưa thường cao hơn khung giờ tối. Nằm đối diện tháp Bitexco và gần những tòa cao ốc khác tại quận 1, quán chủ yếu thu hút thực khách là nhân viên văn phòng.

Thông thường, nhà hàng dành tầng trệt cho nhóm khách lẻ, gia đình, còn lầu 2 và 3 dùng để phục vụ nhóm khách lớn, doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện do số lượng bàn đặt trước lớn, quán phải sử dụng cả 3 lầu để đáp ứng nhu cầu liên hoan đầu năm của các công ty.

“Chúng tôi không còn nhiều bàn trống cho khách vãng lai”, Nguyên Long, giám đốc nhà hàng, chia sẻ.

Vừa hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều nhà hàng, quán ăn ở Hà Nội, TP.HCM nhanh chóng quay lấy lại nhịp làm việc nhằm đáp ứng nhu cầu tổ chức tiệc tân niên diễn ra trong tuần đầu tiên đi làm trở lại của dân văn phòng.

Tuy nhiên, cũng theo chia sẻ, số lượng đặt bàn liên hoan đầu năm "không thấm vào đâu" so với thời điểm tất niên cuối năm.

Nói với Zing, Nguyễn Xuân Tiến, tổ trưởng bàn tại Bò Tơ Quán Mộc (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết quán anh khai xuân từ mùng 6 Tết và ghi nhận số lượng bàn đặt trước khá ổn định.

Tới ngày 30/1 (mùng 9 Tết), khi các công ty khai xuân, nhân viên văn phòng trở lại thành phố, số lượng khách tới quán đông đột biến.

Nhờ vị trí nằm ở khu vực nhiều tòa cao ốc văn phòng, quán trở thành điểm đến liên hoan đầu xuân của các nhóm “cổ cồn trắng” vào khung giờ trưa. Trong khi đó, quán đón tiếp nhiều thực khách đi cùng gia đình, bạn bè vào buổi tối.

“Ngoài hai khung giờ cao điểm trưa và tối, gần đây, chúng tôi nhận nhiều đơn đặt giao hàng tại nhà, chủ yếu là các set lẩu. Sau Tết, mọi người muốn ăn món gì khác lạ hơn bánh chưng, giò, nem”, Xuân Tiến nói.

Tuy nhiên, số lượng bàn đặt trước trong những ngày đầu năm mới không thể sánh bằng giai đoạn cuối năm - thời điểm mà nhiều cá nhân, công ty tổ chức tiệc tất niên.

Xuân Tiến cho biết vào những tuần cận Tết, anh và đồng nghiệp phải làm việc với công suất gấp đôi để đáp ứng nhu cầu ăn uống tăng đột biến. Cả 2 tầng của nhà hàng luôn kín chỗ, không còn bàn trống dành cho khách vãng lai.

Nhất Được, quản lý nhà hàng Bờm phong cách fusion tại đường Nguyễn Thị Nghĩa (quận 1), cũng có chung nhận định.

Hiện quán mới nhận được 2-3 yêu cầu đặt bàn cho những tiệc lớn (8-30 người) - trái ngược hoàn toàn so với mùa tiệc year end party (YEP) của giới văn phòng tại TP.HCM. Nhưng thay vào đó, nhà hàng đón nhiều khách lẻ, tập trung vào cuối tuần.

Quản lý cho rằng liên tiếp các cuộc tụ tập, ăn uống diễn gần nhau - từ tiệc Giáng sinh, Tết Dương lịch cho đến bữa tất niên - khiến nhiều người cân nhắc kỹ hơn về việc tiếp tục tổ chức, tham gia các buổi liên hoan.

“Thậm chí, lượng khách ghé quán trong Tết còn đông hơn thời điểm sau kỳ nghỉ lễ. Chúng tôi hơi chật vật để xoay xở tình huống với số lượng nhân viên hạn chế. Từ tuần này, tất cả nhân viên đã trở lại làm việc bình thường. Chúng tôi cũng sẽ tăng ca vào dịp cuối tuần”, cô nói.

Trong khi đó, Lã Công Mừng, giám sát viên nhà hàng lẩu nướng trên phố Nguyễn Đình Chiểu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), không thấy có sự thay đổi đáng kể nào về số lượng thực khách dịp đầu năm mới, một phần do quán mở xuyên Tết.

“Có những nhóm khách liên hoan khai xuân từ ngay sau giao thừa”, anh nói.

Đây không phải năm đầu tiên nhà hàng mở cửa xuyên Tết. Nhân viên được tự nguyện đăng ký lịch làm từ trước, miễn sao đảm bảo tối thiểu nhân sự ở từng bộ phận.

Công Mừng cho biết không ít người chọn ở lại bởi mức lương gấp 3, 4 lần. Riêng năm nay, gần 80% đội ngũ nhân viên đón Tết tại nhà hàng, nên “không phải lo lắng về vấn đề nhân sự”.

Giám sát viên ước tính trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhà hàng tiếp đón chỉ khoảng 100 khách mỗi ngày. Kể từ mùng 5 âm lịch, con số có tăng lên khi mọi người trở lại thành phố, nhưng không đáng kể. Anh cho biết thời điểm cận Tết vẫn sôi động nhất, với các bữa tiệc cuối năm diễn ra liên tục từ tháng 12/2022.

“2 năm trước, mọi người đi ăn ngoài nhà hàng từ mùng 2, 3 Tết. Nhưng năm nay, có vẻ nhiều người chọn đi du lịch xa, đến mùng 5 âm lịch mới trở lại thành phố để liên hoan”, anh nói.

