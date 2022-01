Nhiều người nhiễm HIV vì bị dụ dỗ quan hệ

Huỳnh Đắc Cường (42 tuổi, ở Quảng Nam) bị cáo buộc tội Giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi và lây nhiễm HIV cho nhiều người.

Trao đổi với Zing sáng 15/1, đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Đắc Cường (42 tuổi, ở huyện Duy Xuyên) về tội Giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi.

Bị can Huỳnh Đắc Cường. Ảnh: Xuân Mai.

"Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Cường. Bị can còn khai nhận từng quan hệ tình dục với nhiều người đồng giới khác trên địa bàn, trong đó có 2 trường hợp nhiễm HIV. Tuy nhiên, bị can chối bỏ việc lây nhiễm cho 2 người này, cơ quan điều tra đang giám định", đại tá Lai nói.

Trước đó vào ngày 5/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam bắt quả tang Cường đang thuê nhà nghỉ 360 tại thị trấn Hương An, Quế Sơn để thực hiện hành vi quan hệ tình dục đồng tính.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận sử dụng ứng dụng BLUED để kết bạn làm quen với N.V.A. (14 tuổi) vào tháng 6/2021. Sau nhiều lần nói chuyện, Cường dụ dỗ A. đến nhà nghỉ để quan hệ tình dục đồng giới.

Ngày 5/1, Cường tiếp tục dụ dỗ hẹn A. và một người nam khác đến nhà nghỉ 360 thì bị cảnh sát bắt giữ. Ngoài ra, Cường còn khai nhận đã quan hệ tình dục với nhiều người đồng giới khác trên địa bàn, trong đó có 2 trường hợp nhiễm HIV.

Vụ án đang được Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp Công an Quảng Nam mở rộng điều tra làm rõ.