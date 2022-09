Nhiều người bị trộm cướp vì khoe tài sản lên mạng xã hội

Nhiều ngôi sao truyền hình, ca sĩ, diễn viên, người có ảnh hưởng, vận động viên bị cướp có vũ trang đột nhập nhà, trộm tài sản sau khi chia sẻ cuộc sống xa hoa lên mạng xã hội.

Công tố viên Fani Willis ở Fulton (Georgia, Mỹ) trình bày chi tiết động cơ, tội danh của các nhóm cướp xe ôtô, bắt cóc, cướp có vũ trang, xả súng và đột nhập nhà riêng, theo Insider.

"Những gì nhóm làm là nhắm vào những người thể hiện sự giàu có trên mạng xã hội. Vì vậy, tôi thực sự có một thông điệp cho công chúng: Thật thú vị khi đưa những món đồ của bạn lên mạng xã hội để khoe khoang, nhưng thật không may, những băng nhóm này ngày càng hiểu biết, tinh vi hơn và có thể đang nhắm mục tiêu vào bạn", Willis nói.

Công tố viên trích dẫn trường hợp nhiều ngôi sao truyền hình, ca sĩ, diễn viên, người có ảnh hưởng, vận động viên bị cướp có vũ trang đột nhập nhà, trộm tài sản.

Mariah Carey bị trộm đột nhập nhà riêng hồi cuối tháng 7. Ảnh: AP.

Ca sĩ Mariah Carey bị trộm đột nhập nhà khi đi nghỉ tại Italy hồi cuối tháng 7. Trong một clip chia sẻ hôm 24/7, ngôi sao truyền hình thực tế Marlo Hampton cho biết 4 tên trộm đã đột nhập vào nhà cô.

Cầu thủ Brad Guzan của Atlanta United và Calvin Ridley của Atlanta Falcons cũng đã bị mất tài sản vì trộm lẻn vào nhà riêng thời gian gần đây.

Đây không phải lần đầu tiên người nổi tiếng, có ảnh hưởng được cảnh báo hạn chế đăng hình ảnh khoe giàu trên mạng xã hội.

Năm 2016, ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian đã bị cướp tấn công và uy hiếp tại Paris (Pháp).

Trong cuộc phỏng vấn với VICE hồi giữa tháng 8, Yunis Abbas, một trong 12 người bị cáo buộc, kể băng cướp đã nhắm tới Kim vì cô liên tục khoe trang sức đắt tiền trên mạng xã hội và trong chương trình thực tế Keeping up with the Kardashians.

Nhóm cướp theo dõi khi Kim tới Paris năm 2016 và biết rõ lịch trình di chuyển nhờ tin tức báo chí và những bài đăng trên mạng xã hội.

Kim Kardashian nhiều lần chia sẻ về hậu quả vụ cướp. Cô nói rằng thấy sợ hãi, ám ảnh. Sự việc này cũng làm thay đổi hành vi của cô, đặc biệt trong vấn đề an ninh và hạn chế phô trương sự giàu có lên mạng xã hội.