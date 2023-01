Nhiều người bị bắn chết tại lễ hội Tết Nguyên đán ở California

CNN dẫn lời giới chức cho biết ít nhất 10 người thiệt mạng trong vụ xả súng hàng loạt và nghi phạm đã trốn chạy khỏi hiện trường.

Vụ việc xảy ra ở gần một địa điểm tổ chức lễ hội Tết Nguyên đán thuộc thành phố Monterey Park, cách Los Angeles khoảng 13 km về phía đông, vào khoảng 22h ngày 21/1 (giờ địa phương), BBC đưa tin.

Hàng nghìn người đã tập trung tại đây để bắt đầu lễ hội kéo dài hai ngày. Đây là một trong những địa điểm tổ chức lễ hội Tết Nguyên đán lớn nhất trong khu vực.

Seung Won Choi, chủ nhà hàng Clam House đối diện với nơi xảy ra vụ nổ súng, cho biết có ba người lao vào nhà hàng của anh và yêu cầu anh khóa cửa lại. Họ nói rằng có một người đàn ông với một khẩu súng máy trong khu vực, theo Los Angeles Times. Những người này cũng nói với Choi rằng kẻ bắn súng mang theo đạn trên người và có nạp lại đạn.

John - 27 tuổi, người sống gần địa điểm nổ súng và từ chối cho biết họ của mình - về nhà khoảng 22h và nghe thấy khoảng 4 hoặc 5 tiếng súng, anh cho biết. Sau đó, anh nghe thấy tiếng xe tuần tra của cảnh sát.

Anh cho biết đã đến hiện trường vụ nổ súng và thấy một người được đặt trên cáng. Một người khác có một miếng băng trên cánh tay. Video trên mạng xã hội cho thấy cảnh sát và các đơn vị cứu hỏa tập trung tại một khu vực trên đại lộ Garvey và chữa trị cho các nạn nhân.

