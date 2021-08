Nhiều mẫu ôtô được giảm giá đầu tháng 8

Một số hãng và đại lý đang áp dụng các chương trình khuyến mại, giảm giá cho nhiều dòng xe, tiêu biểu có Kia Sorento, Toyota Vios, Suzuki XL7 và Kia Cerato.

Do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 và tháng Ngâu sắp đến, nhiều hãng và đại lý triển khai chương trình khuyến mại, giảm giá cho các dòng ôtô nhằm kích cầu mua sắm.

Bên cạnh một số dòng xe đang giảm giá hàng trăm triệu đồng như BMW 7 Series hay Kia Quoris, có không ít mẫu ôtô hiện được giảm giá từ vài chục đến hơn 100 triệu đồng.

Kia giảm giá Cerato, Sorento và Sedona

Kia đang triển khai chương trình khuyến mại cho 3 dòng sản phẩm Cerato, Sorento và Sedona, với mức giảm giá cao nhất 48-100 triệu đồng tùy mẫu xe và phiên bản.

Cụ thể, mẫu sedan hạng C Kia Cerato được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trừ vào giá bán, tùy phiên bản mà mức giảm tối đa có thể đạt 65 triệu đồng.

Mẫu SUV 7 chỗ Kia Sorento được giảm trừ tiền mặt trực tiếp và tặng kèm gói bảo hiểm vật chất, tổng giá trị cao nhất là 100 triệu đồng.

Trong khi đó, dòng xe đa dụng Kia Sedona được giảm giá, đi kèm quà tặng camera hành trình và bảo hiểm vật chất, mức giảm giá cao nhất 30 triệu đồng.

Ngoài Kia Sorento, Cerato và Sedona đều sắp được nâng cấp đời xe mới tại Việt Nam. Do vậy, hai mẫu xe này không ít lần được hãng và đại lý giảm giá trong thời gian vừa qua.

Toyota giảm 20-30 triệu đồng cho Vios

Toyota Vios đang được hãng giảm giá dưới hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ cho khách ký hợp đồng và trả thẳng 100% giá trị xe, áp dụng với các phiên bản E MT, E CVT và G CVT.

Trong đó, Vios E MT và E CVT được giảm 20 triệu đồng, giá mới 475-530 triệu đồng. Phiên bản Vios G CVT giảm 30 triệu đồng, giá mới là 551 triệu đồng.

Ngoài ra, các đại lý cũng chủ động giảm giá thêm và tặng kèm quà cho khách mua Toyota Vios, tuy nhiên không nhiều. Mức giảm phổ biến khoảng 5-10 triệu đồng tùy phiên bản.

Song song đó, Toyota cũng áp dụng khuyến mại cho hai dòng xe Wigo và Rush dưới hình thức quà tặng phụ kiện và gói bảo hành 5 năm/150.000 km (Wigo) hoặc một năm bảo hiểm vật chất (Rush).

Honda hỗ trợ 100% phí trước bạ cho CR-V

Mẫu crossover 7 chỗ Honda CR-V tiếp tục được giảm giá mạnh trong tháng 8 với chương trình hỗ trợ phí trước bạ do hãng triển khai.

Cụ thể, khách hàng ký hợp đồng và thanh toán 100% giá trị xe sẽ được tặng 100% lệ phí trước bạ cho tất cả phiên bản Honda CR-V, tương đương mức giảm 80-140 triệu đồng.

Trên thực tế, đời xe CR-V hiện hành nhiều lần được khuyến mại lớn kể từ khi ra mắt. Trước khi được Honda hỗ trợ phí trước bạ, CR-V từng được các đại lý chủ động giảm giá với mức kể trên hoặc cao hơn để xả hàng tồn kho, gia tăng doanh số.

Ngoài ra, một số dòng xe kén khách khác của Honda là Civic và HR-V cũng được một số đại lý giảm giá 10-50 triệu đồng tùy phiên bản.

Suzuki XL7 được giảm giá 30-60 triệu đồng

Dù Suzuki thông báo nguồn cung xe XL7 từ Indonesia bị ảnh hưởng từ tháng 5 đến tháng 7 do thiếu linh kiện sản xuất, mẫu MPV nâng gầm này vẫn đang được đại lý giảm giá.

Tùy từng đại lý mà mức giảm dao động 30-60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của Suzuki XL7 còn khoảng 530-560 triệu đồng, đi kèm quà tặng phụ kiện. Tuy nhiên, số lượng xe và lựa chọn màu ngoại thất không nhiều.

Trước đó vào đầu tháng 6, Suzuki XL7 và Ertiga từng được đại lý chủ động giảm giá 30-45 triệu đồng.

Ford giảm giá Everest, EcoSport và Ranger

Tháng 8, Ford áp dụng khuyến mại cho 3 dòng xe Everest, EcoSport và Ranger với mức giảm 20-50 triệu đồng.

Trong đó, mẫu SUV đô thị Ford EcoSport giảm 50 triệu đồng cho tất cả phiên bản gồm 1.5 AT Trend, 1.5 AT Titanium và 1.0 AT Titanium, giá mới lần lượt là 553, 596 và 636 triệu đồng.

Mẫu SUV hạng D Ford Everest giảm 20 triệu đồng cho 3 phiên bản Sport, Titanium 4x2 và Titanium 4WD, giá mới tương ứng 1,092, 1,161 và 1,379 tỷ đồng .

Dòng bán tải Ford Ranger có 2 phiên bản được giảm 20 triệu đồng, gồm Wildtrak 2.0 AT 4x4 và XL 2.2 MT 4x4.