Nhiều lãnh đạo Công an Tây Hồ sai phạm trong vụ ông Phùng Anh Lê

Hai Phó trưởng Công an quận Tây Hồ bị cáo buộc có hành vi thiếu trách nhiệm trong vụ thả nghi phạm cướp tài sản liên quan cựu đại tá Phùng Anh Lê.

Trong các ngày 12-13/8, TAND Hà Nội dự kiến xét xử ông Phùng Anh Lê (cựu Trưởng công an quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội Nhận hối lộ. Khung hình phạt tù bị truy tố là từ 7 năm đến 15 năm.

Liên quan vụ án, 3 cựu cán bộ Công an Tây Hồ gồm Nguyễn Đức Châu (cựu Đội trưởng hình sự), Vũ Công Ngọc (cựu Đội phó hình sự) và Lê Đình Trung (cựu Đội phó thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp) cùng bị xét xử tội Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù.

Ngoài 4 bị can, cáo trạng của VKSND Tối cao còn cho rằng 2 Phó trưởng Công an quận Tây Hồ là các ông Phạm Quý Hải, Lê Sinh Hùng đã có hành vi thiếu trách nhiệm trong vụ án nêu trên.

Trụ sở Công an quận Tây Hồ. Ảnh: H.L.

Theo cáo buộc, ông Hải là Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT quận và ký quyết định tạm giữ Nguyễn Hữu Tài (kẻ gây ra vụ cướp tài sản nhưng được ông Lê chỉ đạo thả cho ra về) hồi tháng 9/2016. Song, ông Hải không biết Phùng Anh Lê chỉ đạo đội hình sự tha Tài trái pháp luật, nên không có cơ sở xem xét xử lý hình sự ông Hải. Tuy nhiên, sau khi Tài được thả, ông Hải biết việc làm của cựu đại tá Lê không đúng quy định, nhưng đã không báo cáo cấp trên.

Đối với Phó trưởng Công an quận Lê Sinh Hùng, ông này đồng thời là Trưởng nhà tạm giữ, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự và ông Nguyễn Quang Huy (Đội trưởng thi hành án quận), VKS đánh giá họ biết Nguyễn Hữu Tài được cho ra khỏi nhà tạm giữ, nhưng không báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết. Điều này là chưa thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ.

Ngoài ra, 2 cán bộ Công an quận Tây Hồ gồm Phan Tất Hùng (điều tra viên được phân công xác minh vụ việc) và Nguyễn Văn Thuận (cán bộ quản giáo đưa Tài ra khỏi nhà tạm giữ) cũng liên quan vụ án. Tuy nhiên, VKS xác định họ thực hiện chỉ đạo của cấp trên, nên không cần thiết phải xử lý hình sự.

Cáo trạng nêu vi phạm của các ông Phạm Quý Hải, Lê Sinh Hùng và Nguyễn Quang Huy là thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao nhưng chưa đủ căn cứ xử lý hình sự. VKSND Tối cao kiến nghị Công an Hà Nội xử lý nghiêm về mặt Đảng và chính quyền đối với ông Hải, ông Hùng và nhóm cán bộ nêu trên.

Tài và đồng phạm bị tòa xác định mang tội Cướp tài sản. Ảnh: N.T.

Đối với Trưởng công an quận Tây Hồ Mai Trọng Thắng, cáo trạng xác định ngày 1/1/2021, căn cứ chỉ đạo của Công an Hà Nội, ông Thắng yêu cầu các ông Phạm Quý Hải, Nguyễn Đức Châu, Vũ Công Ngọc, Phan Tất Hùng, Dương Hồng Kết (Trưởng Công an phường Yên Phụ) rà soát thông tin về vụ thả Nguyễn Hữu Tài.

Theo lời khai của Phan Tất Hùng và bị can Vũ Công Ngọc, hồ sơ vụ việc trong đó có báo cáo bắt giữ, đơn đầu thú của Tài, lời khai của nạn nhân... được mang đến phòng làm việc của ông Thắng để mọi người cùng xem. Sau đó, hồ sơ được để lại tại bàn làm việc của trưởng công an quận.

Tuy nhiên, ông Thắng và các ông Phạm Quý Hải, Dương Hồng Kết, Nguyễn Đức Châu trình bày họ không biết hồ sơ đã mang đến, không đọc tài liệu này. Hiện nay, Công an quận Tây Hồ chưa cung cấp được hồ sơ nên chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm các cá nhân liên quan. Việc này sẽ xem xét khi có hồ sơ trên.