Nhiều homestay Đà Lạt vẫn trống phòng dịp Tết

Muốn ghé thăm Đà Lạt (Lâm Đồng), du khách nên lên kế hoạch, đặt khách sạn, homestay sớm để tránh tình trạng cháy phòng thời điểm cận Tết Âm lịch.

Còn khoảng nửa tháng đến Tết Âm lịch, nhiều người đã rục rịch chuẩn bị kế hoạch du xuân đầu năm. Sở hữu bầu không khí mát mẻ và nhiều cảnh quan đẹp, Đà Lạt là một trong những điểm đến lý tưởng được du khách lựa chọn mùa này.

Theo khảo sát của Zing, đến thời điểm hiện tại, du khách vẫn còn nhiều sự lựa chọn homestay, khách sạn ưng ý ở phố núi dịp Tết Nguyên đán. Một số khu lưu trú thông báo đủ phòng cho các cặp đôi và nhóm khách đông người. Tuy nhiên, bạn cần tham khảo kỹ mức giá và thông tin phòng cụ thể để có trải nghiệm tốt nhất.

The Kupid - Dalat no single, nơi lưu trú nằm lọt thỏm giữa đồi thông, cách bến xe Liên Tỉnh Đà Lạt chừng 1,5 km, còn một số phòng trống phục vụ nhu cầu du khách dịp Tết. Homestay này áp dụng mức giá tăng gần 50% so với ngày thường đối với khung thời gian lưu trú từ ngày 1/2 đến ngày 10/2.

Cụ thể, với phòng view đồi thông có bồn tắm gỗ, bạn phải chi khoảng 2,2 triệu đồng/đêm, phòng đơn view đồi thông có giá khoảng 2 triệu đồng/đêm.

Muốn tiết kiệm chi phí, bạn có thể ghé khu lưu trú này vào khoảng 24-31/1. Tình hình du khách lúc này không quá đông đúc, mức giá không đổi so với ngày thường.

Mùa hoa mai anh đào rơi vào dịp đầu năm thu hút du khách. Ảnh: Kim Kim.

Một số trang đặt phòng trung gian cho ra hàng trăm kết quả khi phóng viên tìm phòng lưu trú tại Đà Lạt. Các điểm lưu trú có vị trí, mức giá đa dạng, dao động từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng.

Muốn lựa chọn nơi nghỉ dưỡng cao cấp, bạn có thể tham khảo Dalat Palace Heritage Hotel (3,5-6,5 triệu đồng/đêm), Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa (3,3-4,3 triệu đồng/đêm), Dalat Edensee Lake Resort & Spa (3,7-5,4 triệu đồng/đêm)...

Chia sẻ với Zing, chị Vy, chủ homestay Nomad Home & Coffee Dalat, cho biết khách đã đặt kín phòng ngày 3-10/2 từ khoảng cuối tuần trước. Từ nay đến Tết, các phòng tại đây vẫn trống, mức giá homestay không có sự thay đổi.

Tương tự, Dalat Lacasa Homestay thông báo vẫn còn phòng cho 2-4 khách dịp Tết Âm lịch. Mức giá du khách phải trả dao động 820.000-1,2 triệu đồng/đêm. Sau ngày 4/2 (mùng 4 Tết Âm lịch), các phòng đều đã được đặt.

Đại diện nhiều homestay cho biết cũng giống như mọi năm, nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách tăng cao dịp đầu năm mới, đặc biệt khoảng mùng 3-10 (Âm lịch). Thời điểm trước Tết Nguyên đán, Đà Lạt khá vắng vẻ. Bạn có thể tận dụng khoảng thời gian này nếu muốn tận hưởng bầu không khí yên tĩnh, ít xô bồ.