Nhiều gia đình ‘lên đời’ tủ lạnh sau giãn cách

Tủ lạnh có không gian lớn và công nghệ mới giúp lưu trữ thực phẩm nhiều và tươi lâu hơn.

Nhiều thói quen sinh hoạt, ăn uống đã thay đổi sau giãn cách. Việc ăn uống lành mạnh, đảm bảo sức khỏe, tăng đề kháng được quan tâm. Các gia đình cũng tăng cường tích trữ thực phẩm để hạn chế di chuyển. Với những nhu cầu mới này, nhiều gia đình đã đầu tư tủ lạnh lớn hơn với nhiều công nghệ mới.

Không gian lưu trữ lớn

Tủ lạnh nhỏ không đủ chỗ chứa có thể khiến thực phẩm, rau củ quả bị dồn nén gây dập úa. Bên cạnh đó, ngăn đông ít ngăn xếp lộn xộn dẫn đến khó tìm kiếm, phân loại và dễ làm mất cảm hứng nấu nướng.

Tủ lạnh 4 cửa với không gian lưu trữ lớn phù hợp nhu cầu trữ thực phẩm của nhiều gia đình sau giãn cách.

Để khắc phục điểm này, thương hiệu Nhật Bản Sharp đã ra mắt tủ lạnh 4 cửa diệt khuẩn với dung tích đến 639 lít. Thiết kế tủ mở 4 cửa hạn chế thoát hơi lạnh, nhiều hộc chứa sắp xếp khoa học. Kiểu tủ này cũng loại bỏ vách ngăn giữa, từ đó giúp tăng thể tích chứa và lưu trữ thực phẩm thuận tiện và tối ưu hơn.

Nỗi lo khác là tủ lạnh cỡ lớn thường đi kèm điện năng tiêu thụ cao. Tuy nhiên, tủ lạnh Sharp trang bị máy nén J-Tech Inverter giữ điện áp ổn định, từ đó tiết kiệm điện năng đáng kể.

Đa chế độ trữ lạnh, thiết kế hiện đại

Chế độ đông mềm Extra Cool Plus với ngăn ướp lạnh chuyên biệt hạ nhiệt độ xuống 1,5 độ C giúp trữ đông mềm các loại thịt cá nấu trong tuần. Do không cần rã đông, thực phẩm giữ được dinh dưỡng, đồng thời tiết kiệm thời gian nấu. Tủ cũng có chế độ cấp đông nhanh Express Freezing giúp giảm nhiệt độ xuống -24 độ C khi cần làm đá để kịp các buổi tiệc.

Tủ lạnh 4 cửa Sharp được thiết kế đa chế độ, phục vụ nhu cầu khác nhau của người dùng.

Tủ lạnh 4 cửa Sharp có dung tích lớn nhưng bề ngoài không cồng kềnh mà vẫn sang trọng nhờ thiết kế cửa tủ mặt gương, phản chiếu nhẹ giúp tạo cảm giác mở rộng không bếp. Có thể điều chỉnh nhiệt độ qua cảm ứng ở cửa, vừa thẩm mỹ vừa giữ hơi lạnh tốt hơn.

Tích hợp công nghệ diệt khuẩn chủ động

Tủ lạnh 4 cửa Sharp trang bị công nghệ Plasmacluster Ion, tạo lớp bảo vệ thực phẩm. Công nghệ này sản sinh và phát tán ion dương - âm trong không khí, góp phần ức chế vi khuẩn, bào tử nấm mốc có hại bám trên thực phẩm hoặc sinh ra trong quá trình lưu trữ. Với tính năng đó, tủ lạnh Sharp tạo môi trường trong lành, không ám mùi và giữ thực phẩm tươi lâu hơn.

Đặc biệt, kết quả thí nghiệm do Sharp Corporation thực hiện cho thấy Plasmacluster Ion làm giảm sự lan truyền virus Corona đến 99,4% trong giọt bắn bám trên bề mặt (bao gồm cả biến chủng, ở độ ẩm 60 độ) và 91,3% trong không khí (khi tiếp xúc 30 giây). Nhờ đó, người dùng có thể giảm nỗi lo trong bối cảnh dịch bệnh.

Với nhiều tính năng cùng công nghệ hiện đại, tủ lạnh 4 cửa Sharp trở thành lựa chọn đáng cân nhắc mùa cuối năm cho các gia đình trong sinh hoạt hàng ngày và các buổi gặp gỡ bạn bè, người thân.