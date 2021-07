Nhiều điểm tầm soát Covid-19 ở TP.HCM không thể lấy mẫu sáng 1/7

TP Thủ Đức phải tạm giải tán người dân buổi sáng và lùi lịch lấy mẫu vào buổi chiều do chưa kịp nhận vật tư; trong khi ở quận Bình Thạnh, đội lấy mẫu đến chậm so với kế hoạch.

Theo kế hoạch, ngày 1/7, hàng loạt địa phương tại TP.HCM tiến hành lấy mẫu xét nghiệm toàn dân, như TP Thủ Đức, quận 1, 3, Bình Thạnh, Gò Vấp... Riêng quận Bình Thạnh, Gò Vấp được TP.HCM giao lấy trung bình 200.000 mẫu/ngày, TP Thủ Đức lấy 600.000 mẫu/ngày. Các đơn vị này được đội lấy mẫu của Tập đoàn Vingroup hỗ trợ.

Tuy nhiên, sáng 1/7, nhiều nơi phải lùi thời gian lấy mẫu xét nghiệm diện rộng so với kế hoạch.

Không kịp nhận vật tư

Tại TP Thủ Đức, theo kế hoạch, địa phương này sẽ lấy 600.000 mẫu ngày 1/7, từ 10h đến 22h. Đến sáng 1/7, Văn phòng UBND TP Thủ Đức ra thông báo thay đổi kế hoạch lấy mẫu. Cụ thể, Thủ Đức sẽ lấy mẫu từ ngày 1/7 đến 3/7, thay vì chỉ thực hiện trong một ngày như kế hoạch.

Ngày 1/7, Thủ Đức tập trung lấy mẫu tại 9 phường thuộc khu vực 1 (quận 2 cũ), gồm An Phú, An Khánh, An Lợi Đông, Thảo Điền, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Thạnh Mỹ Lợi, Cát Lái, Thủ Thiêm, từ 10h. Sau đó, thành phố tiếp tục lấy mẫu tại các khu vực còn lại trong 2 ngày tiếp theo.

Điểm lấy mẫu ở phường Thảo Điền đông đúc lúc 10h30 (ảnh trước) nhưng được thông báo giải tán vào 11h. Ảnh: Chí Hùng.

Ghi nhận của Zing tại các điểm lấy mẫu TP Thủ Đức cho thấy nhiều người dân có mặt từ trước 10h để xếp hàng, chờ lấy mẫu. Tuy nhiên, sau 1-2 giờ chờ đợi, người dân vẫn chưa được lấy mẫu, nhiều người sốt ruột đã đi về.

Tại điểm lấy mẫu phường Thảo Điền, khoảng 11h, người dân được thông báo tạm giải tán và quay lại lấy mẫu vào buổi chiều.

Lý giải tình trạng này, ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, cho biết sáng nay, thành phố đã chuẩn bị nhân lực, sẵn sàng lấy mẫu tại các điểm. Tuy nhiên, vật tư dùng lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm PCR không kịp chuyển đến nên chưa thể tiến hành theo kế hoạch.

Đến 11h30 cùng ngày, vật tư được chuyển đến và địa phương sẵn sàng tiến hành lấy mẫu cho người dân từ 13h. Ông Tùng mong người dân thông cảm cho thành phố khi phải triển khai tầm soát diện rộng trong thời gian ngắn, gấp rút.

Đội lấy mẫu chưa kịp chuẩn bị

Trong khi đó, tại quận Bình Thạnh, theo kế hoạch, quận bắt đầu lấy mẫu từ 7h sáng 1/7.

Tuy nhiên, Phó chủ tịch quận Bình Thạnh Thái Thị Hồng Nga cho biết từ 6h30, quận nhận được thông tin 200 đội lấy mẫu của Tập đoàn Vingroup chưa kịp chuẩn bị để đến 62 điểm. Do đó, quận lập tức thông báo đến người dân, lùi giờ lấy mẫu đến 13h30 cùng ngày. 200 đội này hỗ trợ quận Bình Thạnh trong chiến dịch lấy mẫu 2 ngày (1-2/7).

"Cũng có một vài người dân chưa kịp nhận thông tin nên sáng vẫn tới, cán bộ phải thông báo cho người dân về và quay lại vào buổi chiều", bà Nga cho hay.

Tại quận Gò Vấp, ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch quận, cho biết đơn vị này lên kế hoạch lấy mẫu từ 13h đến 23h thay vì buổi sáng. Do đó, quận không gặp phải tình trạng như hai địa phương nêu trên.

"Kế hoạch thực hiện vào buổi chiều và tối vì làm ban ngày cập rập, chuẩn bị không kịp. Tối qua, quận mới lên kế hoạch sau khi nhận chỉ đạo từ UBND TP. Hơn nữa, người dân còn đi làm nên chiều và tối sẽ thuận tiện hơn", ông chia sẻ.

Quận Gò Vấp dự kiến thực hiện chiến dịch lấy mẫu toàn dân trong 2 ngày với chỉ tiêu được giao là 400.000 mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, số lượng này có thể thay đổi, nếu có điều kiện, quận phấn đấu lấy 600.000-700.000 mẫu.

TP.HCM đẩy mạnh xét nghiệm ngoài cộng đồng từ nhiều tuần nay. Ảnh: Phạm Ngôn.

Từ ngày 27/4 đến nay, TP.HCM ghi nhận 4.152 ca mắc mới, đang là ổ dịch có số ca mắc nhiều thứ 2 cả nước, chỉ sau Bắc Giang.

Ngày 28/6, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch tổ chức đợt cao điểm kiểm soát dịch Covid-19 từ 29/6 đến 10/7 với nhiều giải pháp cụ thể như tăng cường điều tra, truy vết, khoanh vùng; tăng năng lực xét nghiệm; tăng giám sát nhóm nguy cơ cao...

TP.HCM phân nhóm mức độ diễn biến dịch. Theo đó, các nơi có nguy cơ rất cao gồm huyện Hóc Môn, Bình Chánh, quận 8, Bình Tân, Tân Phú và một phần của TP Thủ Đức (quận Thủ Đức cũ).

Nơi có nguy cơ cao là huyện Củ Chi, quận 1, 4, 5, 12, Bình Thạnh, Tân Bình, Gò Vấp, và một phần của TP Thủ Đức (quận 2 và 9 cũ).

Các nơi có nguy cơ gồm huyện Cần Giờ, quận 7, 10, 11, và Phú Nhuận. Thành phố cũng quyết định tiếp tục áp dụng Chỉ thị 10 sau 0h ngày 29/6 đến khi có thông báo mới.