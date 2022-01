Nhiều công nhân thất nghiệp ở TP.HCM bị lừa tiền

Sau khi lập tài khoản Facebook và lấy ảnh của một phụ nữ bán bảo hiểm để làm hình đại diện, Thành lừa tiền của 14 công nhân.

Ngày 25/1, Công an tỉnh Hải Dương cho biết Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao đã bàn giao Nguyễn Tất Thành (22 tuổi, quê Nam Định) cho Công an tỉnh Nam Định làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, tháng 9/2021, Thành thấy nhiều công nhân thất nghiệp ở TP.HCM có nhu cầu đăng ký gói hỗ trợ thất nghiệp nên nảy sinh ý định lừa đảo.

Nguyễn Tất Thành bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an Hải Dương.

Sau khi mở 2 tài khoản mạng xã hội mang tên “Bảo hiểm xã hội” và “Huyền bảo hiểm”, Thành lấy ảnh của chị T.T.H. (một đại lý bảo hiểm xã hội ở tỉnh Hải Dương) để làm ảnh đại diện các tài khoản. Sau đó, Thành đóng vai nhân viên bảo hiểm xã hội để kết bạn, trao đổi với người muốn nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp.

Cơ quan công an làm rõ từ tháng 9 đến tháng 10/2021, Thành yêu cầu 14 công nhân ở TP.HCM chuyển khoản lệ phí từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng để được làm thủ tục. Tổng số tiền các nạn nhân bị chiếm đoạt là hơn 19 triệu đồng.

Cuối tháng 11/2021, chị T.T.H. tố cáo bị ai đó lấy hình ảnh cá nhân để mạo danh kêu gọi làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp. Lần theo dấu vết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương tìm ra kẻ lừa đảo là Thành.

Hiện, Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố Nguyễn Tất Thành về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.