Nhiều chủ tiệm vàng liên quan vụ tuồn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài

Cơ quan chức năng xác định 10 cá nhân là chủ doanh nghiệp, cửa hàng vàng bạc tại Hà Nội và TP.HCM đã giao tiền cho Nguyễn Thị Nguyệt để chuyển trái phép qua biên giới.

Trong cáo trạng vụ vận chuyển trái phép hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài vừa được TAND Hà Nội tiếp nhận, VKSND Hà Nội truy tố vợ chồng Nguyễn Thị Nguyệt, Phạm Anh Tuấn (cùng ở quận Tây Hồ) và 11 bị can khác về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Theo hồ sơ, năm 2016, thấy nhiều người có nhu cầu thuê chuyển tiền trái phép ra nước ngoài nên Nguyễn Thị Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của Phạm Hữu Thuật (41 tuổi, quê Quảng Ninh).

Sau đó, các bị can hợp thức hồ sơ dưới dạng xuất nhập khẩu hàng hóa để chuyển tiền thông qua 3 doanh nghiệp và 8 công ty "ma" do vợ chồng Nguyệt lập ra, cấu kết với một số nhân viên MB Bank, VPBank chi nhánh Móng Cái (Quảng Ninh) để thực hiện các phi vụ chuyển tiền.

Số tiền liên quan một vụ án được Công an Hà Nội triệt phá năm 2020. Ảnh: N.T.

Để có hàng hóa, 2 bị can góp tiền mua linh kiện điện tử (IC) điều khiển từ Trung Quốc của một người tên A Vỹ rồi làm thủ tục tạm nhập qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) để tái xuất sang Trung Quốc.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng còn làm rõ 10 cá nhân là chủ các doanh nghiệp, cửa hàng tại Hà Nội và TP.HCM đã giao tiền cho Nguyễn Thị Nguyệt để chuyển trái phép qua biên giới.

Những cá nhân đưa tiền cho nhóm của Nguyệt gồm chủ doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Thăng Long, chủ Công ty TNHH vàng bạc Lộc Phát, giám đốc Công ty TNHH kinh doanh vàng bạc Minh Châu, chủ Công ty TNHH phát triển thương mại Tần Vĩnh Phát, chủ Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phủ Văn Hưng (cùng ở Hoàn Kiếm, Hà Nội); chủ doanh nghiệp tư nhân kim hoàn Hùng Vỹ, giám đốc Công ty TNHH thương mại sản xuất Khang Thạnh và giám đốc Công ty TNHH Thao Kim Thanh (cùng ở TP.HCM).

Cáo trạng thể hiện từ năm 2016 đến năm 2020, sau khi hợp thức được các hồ sơ tạm nhập tái xuất, vợ chồng bị can Nguyệt cùng các đồng phạm đã nhiều lần vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài. Qua đó, Nguyệt thu lời bất chính gần 30,5 tỷ đồng .

Tuy nhiên, tài liệu thu thập được chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với những cá nhân đã giao tiền cho các bị can. Do đó, Công an Hà Nội đã tách tài liệu vụ án liên quan 10 người giao tiền và những cá nhân có tiền chuyển ra nước ngoài để tiếp tục điều tra.

Ngoài ra, nhà chức trách xác định A Dương (ở Trung Quốc) và một số người rút tiền từ tài khoản 8 công ty do Nguyệt thành lập cũng liên quan vụ án nên tách hồ sơ để tiếp tục làm rõ.