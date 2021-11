Nhiều cây xanh ở Hải Phòng gãy đổ khi vỉa hè được cải tạo

Sở Xây dựng cũng vừa có văn bản gửi Sở GTVT về việc phối hợp đảm bảo an toàn các công trình hạ tầng tại các tuyến phố đang thi công vỉa hè. Nội dung văn bản này cho hay ngoài cây xanh bị ảnh hưởng sinh trưởng, gãy đổ thì hệ thống chiếu sáng công cộng cũng hư hỏng do tác động của việc thi công. Sở Xây dựng đề nghị Sở GTVT chỉ đạo các đơn vị thi công có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện phương án hợp lý, đảm bảo an toàn và phải hoàn trả nguyên trạng các trường hợp hư hỏng, thất thoát.