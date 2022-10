Nhiều cặp đôi chọn 'zumping' vì không thể gặp mặt

Zumping trở thành lựa chọn của nhiều cặp đôi do họ không thể gặp mặt trực tiếp nói chuyện khi dịch Covid-19 bùng phát.

Zumping /ˈzʌm.pɪŋ/ (danh từ): Chia tay qua cuộc gọi video.

Định nghĩa:

Zumping được định nghĩa là kiểu chia tay thông qua cuộc gọi video hoặc qua Zoom. Thuật ngữ này được đề cập nhiều trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát. Nhiều cặp đôi không thể gặp mặt trực tiếp để nói chia tay nên chọn zumping.

Tác giả của thuật ngữ này được cho là một nhà văn. Trong một bài đăng trên Twitter, cô kể rằng bản thân đã bị "zumped".

Cụ thể, cô đã nhận được lời mời tham gia Zoom từ người đang hẹn hò, lời mời có nội dung "Chúng ta cần nói chuyện". Kết quả, khi bấm tham gia, cô nhận được lời chia tay.

Ngoài zumping, một thuật ngữ khác là corona-divorce cũng xuất hiện trong thời kỳ dịch bệnh. Thuật ngữ này thịnh hành trên các trang mạng xã hội tại Nhật Bản trong thời gian phong tỏa. Nhiều cặp vợ chồng khó chịu khi phải ở nhà cùng nhau cả ngày nên họ đăng bài lên mạng, bày tỏ sự thất vọng về bạn đời của mình.

Ứng dụng của zumping trong tiếng Anh:

- Zumping is the latest dating trend and it’s more common than you think.

Dịch: Chia tay qua cuộc gọi video là xu hướng hẹn hò mới nhất và nó phổ biến hơn bạn nghĩ.

- There’s no denying that social distancing has completely changed the dating game. People are already speculating that zumping is going to be the 2020 equivalent of ghosting.

Dịch: Không thể phủ nhận rằng giãn cách xã hội đã thay đổi hoàn toàn việc hẹn hò. Nhiều người suy đoán chia tay qua cuộc gọi video sẽ giống như xu hướng "bơ" người khác hồi 2020.