Nhiệt độ lý tưởng trong nhà vào mùa hè là bao nhiêu?

Kiểm soát nhiệt độ trong nhà phù hợp vào mùa hè, người dùng sẽ có không gian sinh hoạt thoải mái, nâng cao hiệu quả học tập và làm việc.

Vào mùa hè, nhiệt độ tăng cao đột ngột khiến cơ thể không kịp thích nghi, dễ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Trong những ngày nắng nóng kéo dài, chúng ta thường cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, ăn không ngon miệng và mất ngủ. Thậm chí, một số trường hợp còn mắc phải các bệnh như phát ban, chuột rút, rối loạn chuyển hóa, nguy hiểm hơn là kiệt sức hay đột quỵ.

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, cách đơn giản nhất để giảm nguy cơ mắc bệnh do nhiệt độ gây ra là tránh nóng ở những nơi râm mát. Ngày nay, với sự trợ giúp từ máy điều hòa, chúng ta có thể dễ dàng tạo ra không gian sống và làm việc thoải mái giữa ngày hè oi bức. Tuy nhiên, điều chỉnh nhiệt độ trong nhà ở mức nào để tránh sốc nhiệt và tốt cho sức khỏe là điều nhiều người vẫn còn băn khoăn.

Các chuyên gia khuyến cáo, nhiệt độ trong nhà vào mùa hè nên thấp hơn ngoài trời khoảng 8-10 độ C. Nhiệt độ 25-28 độ C là mức nhiệt độ thích hợp để cơ thể luôn cảm thấy dễ chịu, đồng thời giúp các cơ quan hoạt động một cách trơn tru. Nếu trong nhà có trẻ em dưới 3 tuổi, nền nhiệt phù hợp nên ở 26-27 độ C. Riêng trẻ sơ sinh cần không gian ấm áp hơn với mức 27-28 độ C.

Điều chỉnh nhiệt độ trong nhà phù hợp giúp mang lại sức khỏe tốt cho các thành viên trong gia đình.

Tuy nhiên, một số nghiên cứu khác lại chỉ ra rằng, nhiệt độ phòng lý tưởng nên được phân theo từng hoạt động khác nhau. Theo TS Christopher Winter, Giám đốc y khoa tại Bệnh viện Thần kinh và Giấc ngủ (Mỹ), 15,5-19,5 độ C là mức phù hợp để có một đêm ngon giấc. Trong khi đó, nghiên cứu của tờ Science Times cho thấy, ở 15,5-20 độ C, cơ thể sẽ sản xuất ra nhiều melatonin - một loại hormone điều hòa giấc ngủ.

Nhiệt độ là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất làm việc. Văn phòng quá nóng có thể làm nhân viên giảm sút tinh thần làm việc và rơi vào trạng thái uể oải. Kết quả nghiên cứu của Đại học Cornell (Mỹ) chứng minh 25 độ C là mức nhiệt độ góp phần tạo nên không gian làm việc hiệu quả. Còn theo nghiên cứu Đại học Công nghệ Helsinki, năng suất làm việc được tối ưu ở mức 22 độ C.

Nhiệt độ là một trong những yếu tố quyết định chất lượng của giấc ngủ.

Khi tập luyện thể thao, nhiệt độ phù hợp nên ở mức 20-22 độ C. Vận động mạnh trong môi trường quá nóng dễ dẫn đến mất nhiều nước, kiệt sức và giảm hiệu quả. Còn đối với học tập, nền nhiệt cao sẽ khiến não bộ mất tập trung, dễ buồn ngủ. Đại học Harvard đã tiến hành phân tích 10 triệu bài kiểm tra của học sinh trong 13 năm ở nhiều mức nhiệt khác nhau. Kết quả chỉ ra rằng, thành tích của học sinh sẽ giảm nhanh ở nhiệt độ trên 32 độ C. Vì vậy, các phòng học nên có nhiệt độ tầm 21-25 độ C.

Có thể thấy, thông qua việc điều chỉnh nhiệt độ, máy điều hòa không khí ngày càng giữ vai trò quan trọng trong cuộc sống. Thiết bị không chỉ mang đến sự thoải mái và bảo vệ sức khỏe trong ngày nắng nóng, mà còn hỗ trợ người dùng nâng cao chất lượng cuộc sống, thành tích học tập và hiệu quả công việc.

Từ khi ra đời vào năm 1902 đến nay, máy điều hòa đã trải qua nhiều lần cải tiến, mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Không chỉ có khả năng kiểm soát nhiệt độ tốt, một số sản phẩm còn có khả năng diệt khuẩn và trang bị không ít tính năng tiện lợi, đơn cử là máy điều hòa diệt khuẩn đến từ thương hiệu điện tử nổi tiếng Nhật Bản - Sharp.

Công nghệ Plasmacluster Ion diệt khuẩn được trang bị trong điều hòa Sharp hoạt động với cơ chế phát tán chủ động ion âm và ion dương như trong môi trường tự nhiên, tiêu diệt vi khuẩn, nấm mốc, ức chế virus, khử mùi hôi hiệu quả, mang lại bầu không khí trong lành và tốt cho sức khỏe. Hơn nữa, công nghệ Plasmacluster đã được Trung tâm nghiên cứu quốc gia về kiểm soát và phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm, Đại học Nagasaki chứng minh hiệu quả trong việc ức chế hoạt động của virus SARS-CoV-2 trong không khí theo Sharp Nhật Bản.

Điều hòa Sharp mang đến bầu không khí trong lành nhờ công nghệ Plasmacluster Ion.

Thiết bị còn tích hợp công nghệ điều khiển thông minh AIoT, có thể học hỏi, ghi nhớ thói quen người dùng, từ đó đề xuất mức nhiệt và chế độ làm lạnh phù hợp. Công nghệ này còn cho phép người dùng kết nối điều hòa với smartphone thông qua Wi-Fi và ứng dụng Sharp Air để điều khiển ở bất cứ đâu.

Ngoài ra, các dòng điều hòa Sharp có nhiều công suất làm lạnh đa dạng, gồm 1 HP, 1.5 HP, 2 HP tương ứng với diện tích phòng từ nhỏ đến lớn. Cùng với đó, công nghệ J-Tech Inverter mang đến cho máy 15 chế độ làm lạnh khác nhau, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng của người dùng. Đồng thời, công nghệ này còn giúp thiết bị có thể tiết kiệm đến 65% điện năng.