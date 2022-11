Nhiệt điện Thái Bình 2 dự kiến phát điện thương mại từ 31/12

Ngày 16/11, tổ máy 1 của Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đã nâng công suất ở mức tải 602 MW thành công để chạy thử vượt công suất phát tối đa theo thiết kế trong hợp đồng EPC.

Nhiệt điện Thái Bình 2 là một trong những dự án trọng điểm của ngành điện tại khu vực duyên hải Bắc Bộ. Ảnh: Lê Hiếu.

Ngày 16/11, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng kiểm tra tiến độ, đôn đốc công tác vận hành nâng công suất tổ máy 1 Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Theo báo cáo tiến độ dự án của tổng thầu, tính đến ngày 16/11, dự án còn 45 ngày phải hoàn thành, tiến độ tổng thể đạt 97,11%.

Hiện, tình hình triển khai các hạng mục chính trên công trường dự án như hệ thống bốc dỡ, vận chuyển than đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu nâng công suất cho tổ máy 1. Công tác lợp tôn và vận hành kho than 2 đã hoàn thành 98,8%, hệ thống băng chuyền vận chuyển than của nhà máy cũng hoàn thành tới 97%.

Đến ngày 16/11, tổ máy 1 đã thực hiện thành công tác nâng công suất chạy thử tối đa lên 602 MW (đạt và vượt so với công suất phát tối đa của tổ máy theo cam kết của Hợp đồng EPC là 600MW).

Đối với tổ máy 2, tổng thầu cũng cho biết đang tiến hành bảo dưỡng sửa chữa, hiệu chỉnh để hướng đến mốc hòa điện bằng than lần đầu.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đang bước vào giai đoạn vừa hoàn thiện công tác xây dựng, lắp đặt và vừa tổ chức công tác chạy thử nghiệm thu đối với các tổ máy, đồng thời phải khẩn trương chuẩn bị cho giai đoạn vận hành thương mại vào cuối năm.

Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh phải đạt được mục tiêu là phát điện thương mại vào ngày 31/12. Bên cạnh đó, ông lưu ý cần chuẩn bị kỹ càng về nguyên vật liệu đầu vào cho nhà máy gồm nhiên liệu than, dầu HFO và các vật tư, thiết bị dự phòng phục vụ quá trình chạy thử nghiệm thu các tổ máy.

Đồng thời nỗ lực đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu ra là các giấy phép hoạt động điện lực, hợp đồng mua bán điện, đặc biệt là giấy phép PCCC...