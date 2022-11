Nhậu say, nghịch tử đánh cha, xô mẹ tử vong

Sau khi đi nhậu về, Tuấn mâu thuẫn với cha. Mẹ vào can ngăn thì bị con trai xô ngã, tử vong tại bệnh viện.

Ngày 20/11, Công an TP Tân An, tỉnh Long An, đang củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1992, ngụ Long An) về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là mẹ của Tuấn, bà L.T.K.T. (SN 1966).

Tối 19/11, sau khi nhậu say, Tuấn về nhà ở hẻm số 8, đường Cử Luyện, KP Nhơn Phú, phường 5, TP Tân An, rồi xảy ra mâu thuẫn với cha.

Tuấn vừa chửi, vừa đuổi cha mẹ ra khỏi nhà nên 2 người xảy ra xô xát. Thấy cha con bất hòa, bà T. vào can ngăn thì bị Tuấn xô ngã, bất tỉnh. Do vết thương vùng đầu khá nặng, bà T. đã tử vong sáng 20/11.

Công an TP Tân An đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và bắt giữ Tuấn để điều tra.

