Nhật phát hiện chất lạ trong nhiều lọ vaccine Pfizer

Chi tiết mới vụ 1,6 triệu liều vaccine Moderna bị đình chỉ ở Nhật

Báo Mainichi đặt câu hỏi về vấn đề kiểm định độ an toàn của vaccine do nước ngoài sản xuất, liên quan đến 1,6 triệu liều vaccine Moderna bị đình chỉ ở Nhật Bản do tạp chất.