Nhật Bản viện trợ thêm 1 triệu liều vaccine Covid-19 cho Việt Nam

Lô vaccine này được chuyển về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) rạng sáng 16/7.

Bộ Y tế sáng 13/7 cho hay Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã công bố viện trợ thêm 1 triệu liều vaccine Astrazeneca phòng Covid-19 cho Việt Nam, nâng tổng số liều viện trợ cho Việt Nam lên gần 3 triệu.

Lô vaccine này sẽ được chuyển từ Nhật Bản về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) rạng sáng 16/7.

Tính đến ngày 13/7, chính phủ các nước đã hỗ trợ Việt Nam khoảng 3,4 triệu liều vaccine Covid-19. Ảnh: N.L.

Trước đó, ngày 16/6, 2/7 và 9/7, gần 2 triệu liều vaccine do Nhật Bản viện trợ đã về Việt Nam, chủ yếu được chuyển cho TP.HCM.

Tính thêm cả 1 triệu liều vaccine Nhật Bản hỗ trợ sắp về Việt Nam, từ tháng 2 đến nay (ngày 13/7), Việt Nam tiếp nhận gần 9 triệu liều, gồm vaccine AstraZeneca, Sputnik-V, Pfizer, Moderna, Sinopharm.

Trong đó, 2,5 triệu liều vaccine Astrazeneca do COVAX Facility hỗ trợ, 2 triệu liều vaccine Moderna do Mỹ tặng thông qua COVAX, gần 1 triệu liều đặt mua thông qua công ty VNVC, khoảng 3,4 triệu liều vaccine do các nước tặng, hơn 97.000 liều vaccine đặt mua của Pfizer/BioNTech.

Bộ Y tế sáng 13/7 cũng cho biết tổng cộng Việt Nam đã tiêm hơn 4 triệu liều vaccine phòng Covid-19. Trong đó, hơn 3,8 triệu người được tiêm 1 mũi và hơn 280.000 người tiêm 2 mũi.