Nhật Bản trao huân chương cho thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh

Chính phủ Nhật Bản quyết định trao tặng Huân chương Mặt trời mọc cho thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trong đợt trao mùa thu năm nay.

Ngày 3/11, chính phủ Nhật Bản đã công bố danh sách trao tặng huân chương dành cho người nước ngoài với một đại diện người Việt Nam, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết.

Người được trao tặng huân chương là thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phụ trách quan hệ đối ngoại.

Ông Nguyễn Chí Vịnh được trao Huân chương Mặt trời mọc hạng Ba - Tia sáng vàng với Ruy băng cổ (The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon).

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Ảnh: CT.

Theo thông cáo của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh sinh năm 1957, quê ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII. Ông có trình độ Phó giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành Quan hệ Quốc tế.

Từ ngày 1/6, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh thôi giữ chức vụ thứ trưởng Bộ Quốc phòng theo Quyết định số 838 do Thủ tướng Phạm Minh Chính ký.